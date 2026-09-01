Lifturi noi în blocurile vechi, fără plata instalării. Partea mai puțin cunoscută a programului

Urcatul zilnic al scărilor ar putea deveni mai ușor pentru locatarii unor blocuri vechi, care nu dispun de ascensor. Municipalitatea brașoveană este prima din țară care a început demersurile pentru Programul Național „Lift pentru Viață”, prin care astfel de imobile ar putea primi lifturi finanțate din fonduri publice.

Primăria Brașov a stabilit criteriile care vor sta la baza selecției blocurilor și a pregătit un ghid destinat asociațiilor de proprietari. Instalarea ascensoarelor ar urma să fie suportată de stat, însă cheltuielile necesare după punerea lor în funcțiune vor reveni locatarilor.

Costurile lunare vor include funcționarea, întreținerea și verificarea instalațiilor. Astfel, proprietarii vor trebui să ia în calcul cheltuieli suplimentare după montarea liftului, chiar și în situația în care nu îl folosesc.

Asociațiile de proprietari au început deja să discute cu locatarii și să strângă semnăturile necesare. Pentru ca un bloc să poată fi inclus în program, este nevoie de acordul a cel puțin două treimi dintre proprietari.

Programul se adresează și blocurilor cu patru etaje, acolo unde accesul pe scări reprezintă o dificultate pentru persoanele în vârstă sau pentru cele cu mobilitate redusă. Pentru că numărul imobilelor care ar putea îndeplini condițiile este ridicat, Primăria Brașov a stabilit un sistem de punctaj prin care acestea vor fi departajate.

Printre criteriile luate în calcul se află situația locatarilor și condițiile imobilului. Un exemplu este un bloc în care, pe aceeași scară, locuiesc patru familii de pensionari la etajele 3 și 4, precum și o persoană cu dificultăți de deplasare la ultimul nivel.

„Cu piciorul stâng sunt praf și urc foarte greu”, a spus unul dintre locatari pentru Stirile ProTV. Un alt locatar a explicat că urcatul treptelor a devenit tot mai dificil din cauza durerilor de genunchi.

Blocul respectiv îndeplinește condițiile necesare pentru instalarea unui ascensor, având patru etaje și mai multe persoane care se deplasează cu dificultate. În același timp, imobilul nu este încadrat în clasele de risc seismic I sau II și nu are statut de monument istoric.

Finanțarea montării ascensorului ar urma să fie asigurată din bani publici, însă cheltuielile asociate liftului nu se vor încheia odată cu instalarea acestuia. După punerea în funcțiune, proprietarii vor fi nevoiți să suporte costurile curente, indiferent dacă folosesc sau nu ascensorul.

Printre cheltuielile care vor trebui achitate se numără energia electrică, serviciile de mentenanță, eventualele reparații, reviziile periodice și verificările ISCIR. Aceste costuri vor fi suportate lunar de locatari.

Un administrator de asociație de proprietari estimează că întreținerea unui lift ar putea ajunge la 500-700 de lei pe lună. În cazul unui bloc cu zece apartamente, suma ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 50-70 de lei lunar pentru fiecare apartament.

„Cei de jos sunt împotrivă, cei de la etajele superioare sunt pentru”, a explicat administratorul. Situația este legată de faptul că plata cheltuielilor ar urma să fie împărțită între proprietari, inclusiv între cei care nu vor utiliza ascensorul.

Programul Național „Lift pentru Viață” ar urma să înceapă cu un proiect-pilot finanțat din fonduri europene. În prima etapă, statul ar urma să asigure finanțarea pentru instalarea a câte două lifturi în fiecare județ.

În funcție de rezultatele proiectului-pilot, programul ar putea fi extins ulterior. În această situație, instalarea unor noi ascensoare ar putea fi finanțată fie de la bugetul de stat, fie din bugetele autorităților locale.

Brașovul este primul oraș care și-a exprimat interesul pentru acest program și a început pregătirile pentru identificarea și selectarea blocurilor eligibile. Pentru locatarii vârstnici și persoanele cu mobilitate redusă, accesul la un lift poate facilita deplasarea între apartamente și ieșirea din imobil, în condițiile în care urcarea zilnică a mai multor etaje reprezintă o dificultate.