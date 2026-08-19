Bani de la stat pentru blocuri. Noul program intră în vigoare azi, 19 august. Ce pot solicita proprietarii

România va avea, începând de miercuri, un program național dedicat instalării de lifturi și altor soluții de accesibilizare în blocurile care nu au fost prevăzute inițial cu ascensor. Legea nr. 153/2026, publicată în Monitorul Oficial la 20 iulie, instituie Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor „Lift pentru viață”, iar finanțarea va putea proveni din fonduri europene, de la bugetul de stat și din bugetele locale.

Programul se adresează condominiilor care au cel puțin trei niveluri supraterane și care, în proiectul inițial, nu au fost prevăzute cu lift.

Intervențiile nu se limitează la instalarea unor ascensoare clasice. Legea permite și alte soluții de accesibilizare, precum platformele elevatoare, rampele sau scările mecanizate, în funcție de caracteristicile imobilului și de nevoile locatarilor.

Există însă și clădiri care nu vor putea intra în program. Sunt excluse imobilele clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și blocurile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII.

În cazul imobilelor cu risc seismic ridicat, instalarea lifturilor nu este exclusă definitiv, dar lucrările vor putea fi realizate în cadrul programelor de consolidare seismică, împreună cu intervențiile structurale necesare.

Nu orice bloc fără lift va intra automat în program. Pentru eligibilitate, pe scara pentru care se solicită finanțarea trebuie să locuiască, la un etaj superior parterului, cel puțin o persoană care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute de lege.

Este vorba despre persoane vârstnice, persoane cu mobilitate redusă, persoane cu dizabilități locomotorii sau familii care au în îngrijire un copil antepreșcolar ori preșcolar.

La stabilirea priorităților vor conta numărul persoanelor din aceste categorii care locuiesc în imobil, înălțimea clădirii și anul construcției.

Astfel, blocurile în care locuiesc mai multe persoane pentru care lipsa unui ascensor reprezintă o problemă importantă de acces vor avea prioritate în fața altor imobile eligibile.

Aplicarea programului va începe gradual. Prima etapă este prevăzută sub forma unui proiect-pilot cu o durată de 18 luni.

În această perioadă vor putea fi accesibilizate cel mult 100 de condominii, iar finanțarea ar urma să provină cu precădere din fonduri europene.

Legea stabilește finanțarea a câte două condominii din fiecare reședință de județ sau subdiviziune administrativ-teritorială. După încheierea etapei-pilot, programul ar urma să fie extins la nivel național pentru toate blocurile care îndeplinesc condițiile.

Finanțarea asigurată de la bugetul de stat va avea caracter nerambursabil. Autoritățile locale vor putea hotărî, la rândul lor, ca banii alocați din bugetele proprii pentru aceste lucrări să fie acordați tot fără obligația rambursării.

Chiar dacă lucrările vor fi gestionate de autoritățile locale, procedura nu va porni automat. Asociațiile de proprietari vor trebui să solicite înscrierea blocului în program.

Dosarul va trebui să includă, printre altele, hotărârea adoptată de adunarea generală a proprietarilor, contractul de mandat și lista proprietarilor de pe scara pentru care se solicită intervenția.

Prin urmare, proprietarii trebuie mai întâi să ajungă la o decizie la nivelul asociației, după care documentele vor putea fi transmise autorității locale.

Legea stabilește și obligații pentru administrațiile locale. În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a actului normativ, primăriile trebuie să identifice blocurile cu minimum trei niveluri supraterane care nu au ascensor.

Informațiile rezultate din această inventariere vor fi transmise ministerelor responsabile de implementarea programului.

Această etapă este importantă pentru stabilirea dimensiunii reale a necesarului la nivel național și pentru prioritizarea investițiilor.

Finanțarea lucrărilor de instalare nu înseamnă că statul va suporta și toate costurile ulterioare.

După montarea liftului sau a unei alte soluții de accesibilizare, cheltuielile pentru exploatare, întreținere, verificări și revizii vor reveni asociației de proprietari.

Sumele vor fi repartizate proprietarilor în conformitate cu regulile prevăzute de legislația privind condominiile și asociațiile de proprietari.

Prin urmare, înainte de înscrierea în program, proprietarii trebuie să ia în calcul nu doar avantajul instalării unui lift, ci și cheltuielile care vor apărea ulterior pentru funcționarea și întreținerea acestuia.

Deși legea intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, implementarea efectivă depinde și de aprobarea normelor metodologice.

Acestea, împreună cu mecanismul concret de finanțare pentru etapa-pilot, trebuie adoptate în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Abia după stabilirea procedurilor detaliate vor putea fi clarificate calendarul depunerii cererilor, documentele exacte și modul de selectare a blocurilor care vor primi finanțare în prima etapă.