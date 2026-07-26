Lege la bloc în toată România. Gestul care atrage sancțiuni de 500 de lei. Interdicție în toate zonele comune
SURSA FOTO: Dreamstime - Apartamente, blocuri
Fumatul pe scara blocului sau în lift poate părea, la prima vedere, un gest inofensiv și rapid. În realitate însă, legea din România încadrează spațiile comune din blocurile de locuințe în categoria spațiilor publice închise, ceea ce înseamnă că fumatul în aceste zone este strict interzis și atrage sancțiuni usturătoare.
Cadrul legal: Ce presupune legea fumatului în bloc
Cadrul normativ care reglementează acest aspect este definit de Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată semnificativ prin Legea nr. 15/2016 (cunoscută popular drept „legea antifumat”).
Prin această modificare, legiuitorul a introdus interdicții clare în privința fumatului în spațiile publice închise, incluzând aici și zonele comune din clădirile de locuințe. Conform actului normativ, spațiul public închis este definit ca orice spațiu accesibil publicului sau utilizat colectiv, prevăzut cu acoperiș și delimitat de cel puțin doi pereți.
Miza principală a acestor reguli este protejarea sănătății locatarilor și reducerea expunerii la fumatul pasiv. În spațiile lipsite de o ventilație puternică, cum sunt holurile sau casele scărilor, fumul persistă un timp îndelungat, afectând în mod direct copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii.
Unde este interzis fumatul
Interdicția acoperă practic toate zonele comune folosite de mai mulți locatari sau destinate tranzitului și depozitării:
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Casa scării: Este principala cale de circulație dintr-un bloc. Din cauză că este tranzitată zilnic de toți locatarii, iar fumul urcă rapid spre etajele superioare, fumatul aici constituie o abatere clară de la lege.
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Liftul: Fiind un spațiu de dimensiuni reduse și complet închis, fumul rămas în interior îi afectează imediat pe următorii utilizatori.
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Holurile comune: Inclusiv palierele de la fiecare etaj intră în categoria spațiilor utilizate colectiv. Fumul de aici pătrunde ușor sub ușile apartamentelor vecine, generând disconfort.
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Subsolul și spațiile tehnice: Pe lângă disconfortul provocat de miros, fumatul la subsol sau în camerele tehnice unde sunt amplasate instalațiile clădirii reprezintă și un risc major de incendiu.
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Uscătoriile și boxele comune: Chiar dacă sunt folosite mai rar, aceste încăperi fac parte din proprietatea comună a condominiului și se supun acelorași reguli stricte.
La cât pot ajunge amenzile și cum se aplică
Pentru nerespectarea normelor antifumat, legea stabilește sancțiuni financiare diferențiate:
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Persoanele fizice surprinse că fumează în spațiile comune interzise riscă amenzi între 100 și 500 de lei, valoarea exactă fiind stabilită în funcție de gravitatea faptei și decizia agentului constatator.
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Persoanele juridice sau instituțiile (cum ar fi asociația de proprietari sau firmele care administrează clădirea) care nu aplică interdicția sau nu afișează semnele corespunzătoare riscă amenzi de până la 5.000 de lei, iar în caz de abateri repetate se poate ajunge până la suspendarea activității.
Cum se aplică sancțiunea în practică?
Sancțiunile sunt aplicate de obicei în urma sesizărilor făcute de locatari sau de administrator. Reclamația poate fi transmisă către Poliția Locală sau Poliția Română, iar un agent se va deplasa la fața locului pentru verificare. În dovedirea faptei pot fi utilizate observarea directă de către polițist, declarațiile martorilor sau înregistrările de pe camerele de supraveghere instalate pe paliere sau la intrare. Dacă abaterea se confirmă, se întocmește un proces-verbal de contravenție, care poate fi ulterior contestat în instanță.
Dilema vecinilor: E interzis fumatul pe balcon?
În privința balconului propriu, legislația este nuanțată. Deoarece balconul apartamentului face parte din proprietatea privată, fumatul nu este interzis explicit de legea antifumat. Prin urmare, proprietarii sau chiriașii au dreptul să fumeze pe propriul balcon.
Cu toate acestea, pot apărea conflicte dacă fumul pătrunde frecvent în apartamentele vecinilor (deasupra sau dedesubt). În baza legii condominiilor și a normelor generale de conviețuire socială, fiecare proprietar are obligația de a-și folosi locuința fără a crea un disconfort major celor din jur. Pentru a evita neînțelegerile, unele asociații de proprietari stabilesc reguli interne de bună vecinătate.
Unde este permis fumatul la bloc
Conform legii, locatarii pot fuma în siguranță, fără riscul de a fi amendați, în următoarele locuri:
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În interiorul propriului apartament (spațiu privat).
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Pe balconul personal (cu atenție la confortul vecinilor).
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În spații exterioare deschise, cum sunt curtea blocului sau parcarea din fața clădirii, cu condiția ca acestea să nu fie încadrate ca spații publice închise.
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În zone special amenajate pentru fumat, dacă asociația de proprietari sau administrația a hotărât și a amenajat un astfel de loc în exteriorul clădirii.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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