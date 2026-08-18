Se introduce o nouă taxă în România. Cine va plăti și unde vor ajunge banii

Marii dezvoltatori imobiliari ar putea contribui la costurile infrastructurii necesare în zonele în care construiesc, printr-o taxă locală de echipare a teritoriului. Mecanismul este prevăzut în noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor și vizează finanțarea drumurilor, utilităților și serviciilor publice din noile cartiere. Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, susține că măsura va permite administrațiilor locale să coreleze extinderea proiectelor imobiliare cu investițiile publice de care au nevoie comunitățile.

Noua taxă locală de echipare a teritoriului este concepută ca un instrument prin care extinderea proiectelor imobiliare să fie însoțită de dezvoltarea infrastructurii publice necesare locuitorilor.

Potrivit ministrului interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, mecanismul introdus prin Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) urmărește o mai bună coordonare între construcția de locuințe și investițiile realizate în zonele respective.

„Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului, creăm un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administrația publică, la dezvoltarea comunității”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Mecanismul are rolul de a distribui o parte din costurile generate de extinderea localităților către proiectele care determină dezvoltarea unor noi zone urbane, astfel încât finanțarea infrastructurii să nu revină exclusiv bugetelor administrațiilor locale.

Sumele obținute prin această taxă vor putea fi direcționate către dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice din noile zone urbanizate. Sunt vizate transportul public, rețelele tehnico-edilitare, infrastructura educațională și de sănătate, dar și proiectele destinate protecției mediului.

Ministerul Dezvoltării susține că introducerea instrumentului nu este destinată descurajării proiectelor din sectorul imobiliar, ci stabilirii unui sistem prin care dezvoltarea acestora să fie susținută de infrastructura necesară.

„Taxa locală de echipare a teritoriului nu are ca obiectiv limitarea investițiilor imobiliare, ci crearea unui cadru în care acestea să poată fi realizate sustenabil”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării arată că noul instrument permite corelarea creșterii valorii terenurilor și a intensității cu care acestea sunt utilizate cu investițiile publice necesare în zonele aflate în dezvoltare.

Scopul este ca extinderea cartierelor să fie însoțită de servicii și infrastructură publică, astfel încât noile zone rezidențiale să poată funcționa ca comunități, nu doar ca aglomerări de clădiri.

În același timp, mecanismul este conceput pentru a le oferi investitorilor o predictibilitate mai mare în privința contribuției necesare pentru echiparea teritoriului în care intenționează să realizeze proiectele imobiliare.

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, care include prevederile referitoare la taxa locală de echipare a teritoriului, a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august. Noile reglementări urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii august.