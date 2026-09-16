Sănătatea are nevoie urgentă de aproape 100 de milioane de lei. Banii de la alte programe vor fi mutați către UPU și Ambulanță
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Ministerul Sănătății are nevoie de aproximativ 98 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile Unităților de Primiri Urgențe (UPU) și ale serviciilor de ambulanță, a anunțat ministrul interimar Cseke Attila. Pentru luna octombrie, instituția va folosi o soluție temporară și va realoca bani din propriul buget, inclusiv sume prevăzute pentru luna decembrie la programele HIV, transfuzional și „Mamă și copil”.
Cseke Attila: Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie
Ministrul interimar al Sănătății a explicat că a cerut o analiză a principalelor componente ale sistemului sanitar pentru a identifica problemele care necesită finanțare imediată.
Pentru luna septembrie, Ministerul Sănătății a reușit să găsească resurse în interiorul propriului buget, astfel încât Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță să poată funcționa până la sfârșitul lunii.
Problema nu este însă rezolvată pentru perioada următoare.
„Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie”, a declarat Cseke Attila.
Măsura permite acoperirea necesarului imediat, dar nu asigură finanțarea serviciilor până la sfârșitul anului. Ministrul consideră că problema trebuie rezolvată printr-o rectificare bugetară.
Aproximativ 98 de milioane de lei sunt necesari pentru UPU și Ambulanță
Calculele Ministerului Sănătății indică un necesar de aproximativ 98 de milioane de lei. Banii trebuie să acopere salariile, materialele sanitare și alte cheltuieli necesare funcționării Unităților de Primiri Urgențe și serviciilor de ambulanță.
Din această sumă, 36 de milioane de lei sunt necesare pentru plata salariilor personalului din UPU.
Pentru a asigura finanțarea în octombrie, Ministerul Sănătății va realoca 56 de milioane de lei din programele aflate în propriul buget. Banii vor fi folosiți pentru salariile și materialele necesare unităților de urgență.
Alte 42 de milioane de lei vor merge către celelalte cheltuieli ale UPU și către funcționarea serviciilor de ambulanță.
Bani prevăzuți pentru HIV și programul „Mamă și copil” vor fi folosiți în octombrie
O parte dintre fondurile realocate provin din sume care erau programate pentru luna decembrie. Printre programele vizate se numără cele pentru HIV, domeniul transfuzional și „Mamă și copil”.
Banii respectivi vor fi utilizați acum pentru finanțarea UPU și a serviciilor de ambulanță.
Este însă vorba despre o mutare temporară a resurselor în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, nu despre o soluție pentru întregul necesar financiar până la sfârșitul anului.
Ministrul cere o rectificare bugetară pentru rezolvarea problemei
Cseke Attila a legat dificultățile de finanțare și de situația politică actuală. Ministrul a arătat că lipsa unui Guvern cu puteri depline complică adoptarea unor soluții pe termen mai lung.
El a amintit că un Guvern interimar are atribuții limitate și că perioada de interimat, care în mod normal ar fi trebuit să dureze doar câteva săptămâni, a ajuns deja în a cincea lună.
În aceste condiții, realocarea banilor pentru octombrie oferă doar timpul necesar pentru menținerea funcționării serviciilor de urgență. Pentru acoperirea cheltuielilor până la finalul anului, ministrul insistă asupra necesității unei rectificări bugetare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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