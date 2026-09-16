Sănătatea are nevoie urgentă de aproape 100 de milioane de lei. Banii de la alte programe vor fi mutați către UPU și Ambulanță

Ministerul Sănătății are nevoie de aproximativ 98 de milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile Unităților de Primiri Urgențe (UPU) și ale serviciilor de ambulanță, a anunțat ministrul interimar Cseke Attila. Pentru luna octombrie, instituția va folosi o soluție temporară și va realoca bani din propriul buget, inclusiv sume prevăzute pentru luna decembrie la programele HIV, transfuzional și „Mamă și copil”.

Ministrul interimar al Sănătății a explicat că a cerut o analiză a principalelor componente ale sistemului sanitar pentru a identifica problemele care necesită finanțare imediată.

Pentru luna septembrie, Ministerul Sănătății a reușit să găsească resurse în interiorul propriului buget, astfel încât Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță să poată funcționa până la sfârșitul lunii.

Problema nu este însă rezolvată pentru perioada următoare.

„Pentru luna octombrie am găsit o soluție de avarie”, a declarat Cseke Attila.

Măsura permite acoperirea necesarului imediat, dar nu asigură finanțarea serviciilor până la sfârșitul anului. Ministrul consideră că problema trebuie rezolvată printr-o rectificare bugetară.

Calculele Ministerului Sănătății indică un necesar de aproximativ 98 de milioane de lei. Banii trebuie să acopere salariile, materialele sanitare și alte cheltuieli necesare funcționării Unităților de Primiri Urgențe și serviciilor de ambulanță.

Din această sumă, 36 de milioane de lei sunt necesare pentru plata salariilor personalului din UPU.

Pentru a asigura finanțarea în octombrie, Ministerul Sănătății va realoca 56 de milioane de lei din programele aflate în propriul buget. Banii vor fi folosiți pentru salariile și materialele necesare unităților de urgență.

Alte 42 de milioane de lei vor merge către celelalte cheltuieli ale UPU și către funcționarea serviciilor de ambulanță.

O parte dintre fondurile realocate provin din sume care erau programate pentru luna decembrie. Printre programele vizate se numără cele pentru HIV, domeniul transfuzional și „Mamă și copil”.

Banii respectivi vor fi utilizați acum pentru finanțarea UPU și a serviciilor de ambulanță.

Este însă vorba despre o mutare temporară a resurselor în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, nu despre o soluție pentru întregul necesar financiar până la sfârșitul anului.

Cseke Attila a legat dificultățile de finanțare și de situația politică actuală. Ministrul a arătat că lipsa unui Guvern cu puteri depline complică adoptarea unor soluții pe termen mai lung.

El a amintit că un Guvern interimar are atribuții limitate și că perioada de interimat, care în mod normal ar fi trebuit să dureze doar câteva săptămâni, a ajuns deja în a cincea lună.

În aceste condiții, realocarea banilor pentru octombrie oferă doar timpul necesar pentru menținerea funcționării serviciilor de urgență. Pentru acoperirea cheltuielilor până la finalul anului, ministrul insistă asupra necesității unei rectificări bugetare.