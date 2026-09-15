Alexandru Rogobete cere bani de urgență pentru spitale din Fondul de Rezervă: UPU riscă să rămână fără resurse

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete cere Guvernului interimar să aloce de urgență fonduri pentru Unitățile de Primiri Urgențe, avertizând că situația financiară din sistemul sanitar a devenit critică. În opinia sa, utilizarea Fondului de Rezervă al Guvernului este cea mai rapidă variantă pentru evitarea unor probleme majore în spitale de la începutul lunii octombrie.

Rogobete susține că o rectificare bugetară ar necesita prea mult timp în actualele condiții. Chiar și după alocarea banilor, explică fostul ministru, spitalele au nevoie de timp pentru procedurile necesare achiziționării și livrării medicamentelor și materialelor sanitare.

Aflat marți într-o vizită la Spitalul din Vălenii de Munte, județul Prahova, fostul ministru a avertizat că dificultățile cu care se confruntă unitățile sanitare nu mai permit amânarea unei decizii.

„În momentul de faţă, situaţia fiind atât de critică – pentru că eu ce spun nu este o glumă, eu nu vreau să induc panică nimănui, dar e o realitate, o spun public de câteva zile, deci nu e o noutate – cea mai rapidă soluţie – şi o cer public şi am cerut-o public – este ca, din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului, să se aloce rapid o sumă de bani către zona de primiri urgenţe, pentru că spitalele nu pot funcţiona cu aceste restricţii importante. Şi mai e un lucru pe care vreau să-l menţionez: lipsa de viziune administrativă şi de înţelegere a sistemului de sănătate de către premierul demis Ilie Bolojan încă o dată se confirmă, pentru că, şi dacă astăzi aş aloca banii spitalelor, achiziţiile nu se fac mâine. Produsele de care spitalele au nevoie nu stau într-un frigider undeva şi sunt aduse în câteva ore. E nevoie de la alocarea liniei bugetare de o săptămână, două, până se pun comenzile, până se livrează, până se face recepţie, adică vorbim de o procedură administrativă care durează. Şi atunci, ce consider eu şi cer public Guvernului demis să facă asta, să aloce urgent din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului bani către zona de sănătate, astfel încât de la 1 octombrie spitalele să nu intre în colaps”, a declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă problema ar putea fi rezolvată printr-o rectificare bugetară votată de Parlament, deputatul PSD a arătat că această procedură ar dura mai mult. Din acest motiv, consideră că intervenția prin Fondul de Rezervă este soluția care ar putea pune cel mai repede bani la dispoziția sistemului sanitar.

„Ca parlamentar, sigur, se poate face rectificarea bugetară prin Parlament, doar că ea durează mult mai mult decât dacă e făcută prin Executiv. Şi Executivul, dacă se apucă mâine de rectificare, nu o face în două zile, e nevoie de măcar o săptămână şi atunci cea mai rapidă soluţie pentru sistemul de sănătate este alocarea rapidă din Fondul de Rezervă”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Problemele de finanțare ale serviciilor de urgență au fost semnalate și de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Acesta anunțase săptămâna trecută că este necesară o rectificare bugetară pentru ca serviciile județene de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe să își poată acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului.

„Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe. În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, afirma Cseke Attila.

Avertismentele celor doi foști și actuali responsabili din Sănătate indică aceeași problemă: fondurile prevăzute în bugetul pe 2026 nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor cheltuielilor serviciilor de urgență până la sfârșitul anului.