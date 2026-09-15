UDMR pune o condiție pentru susținerea viitorului guvern. Csoma Botond explică singura linie roșie
Cosma Botond (SURSA FOTO: UDMR)
UDMR nu va intra într-un nou guvern alături de PSD, a declarat Csoma Botond, liderul deputaților formațiunii, la Digi24. Uniunea ar putea însă susține un executiv condus de social-democrați, dacă acesta nu ar depinde de voturile partidelor extremiste. Botond a invocat deciziile PSD de a rupe coaliția și de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu AUR. El a precizat că UDMR nu se teme de alegeri anticipate, dar nu consideră că acestea ar rezolva fragmentarea politică.
UDMR refuză să voteze un guvern care depinde de sprijinul partidelor extremiste
UDMR exclude susținerea unui viitor executiv dacă formarea majorității parlamentare presupune un vot comun cu partidele extremiste, a explicat Csoma Botond la Digi24. Liderul deputaților Uniunii a inclus în această categorie și parlamentarii deveniți neafiliați după ce au părăsit respectivele formațiuni.
„Noi 100% nu vom vota un Guvern în condițiile în care ar trebui să ne aliem la vot cu partidele extremiste. Și aici mă refer și la SOS, și la cei deputați și senatori care sunt acum neafiliați, dar au făcut parte din aceste formațiuni politice. Și în acest caz eu cred că în acest moment nu există majoritate. (…) Noi avem o singură linie roșie: să nu trebuiască să ne aliem cu partidele extremiste”, a declarat Csoma Botond, la Digi24.
Csoma Botond consideră că alegerile anticipate ar duce tot la negocieri pentru o coaliție
În privința posibilității organizării unor alegeri anticipate, liderul deputaților UDMR a afirmat că formațiunea nu se teme de un nou scrutin, însă se îndoiește că acesta ar oferi o soluție pentru constituirea unei majorități.
În opinia sa, negocierile între partide ar rămâne necesare și după alegeri, deoarece „fragmentarea pe zona centristă ar persista în continuare, deci tot la o coaliție ar trebui să ajungem”.
UDMR reproșează PSD ruperea coaliției și moțiunea de cenzură inițiată cu AUR
Csoma Botond a pus refuzul participării la un guvern alături de PSD pe seama deciziilor politice luate de social-democrați. El a făcut însă distincția între intrarea în executiv și acordarea sprijinului pentru un cabinet condus de PSD, posibilitate pe care UDMR o păstrează în condițiile enunțate.
„Credem că ar fi foarte problematic ca noi să intrăm alături de Partidul Social Democrat, pentru că PSD a luat acea decizie de a dărâma coaliția care a guvernat România până în 5 mai, și Partidul Social Democrat a luat și decizia politică de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu partidul AUR, și credem că din acest punct de vedere ar fi extrem de dificil pentru noi, politic vorbind, să avem o guvernare acum împreună cu Partidul Social Democrat. (…) Am putea, sigur, să sprijinim un guvern condus de Partidul Social Democrat, în condițiile în care n-ar trebui să avem voturi de la partidele extremiste”, a explicat Csoma Botond.
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