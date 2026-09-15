UDMR pune o condiție pentru susținerea viitorului guvern. Csoma Botond explică singura linie roșie

UDMR nu va intra într-un nou guvern alături de PSD, a declarat Csoma Botond, liderul deputaților formațiunii, la Digi24. Uniunea ar putea însă susține un executiv condus de social-democrați, dacă acesta nu ar depinde de voturile partidelor extremiste. Botond a invocat deciziile PSD de a rupe coaliția și de a iniția o moțiune de cenzură împreună cu AUR. El a precizat că UDMR nu se teme de alegeri anticipate, dar nu consideră că acestea ar rezolva fragmentarea politică.

UDMR exclude susținerea unui viitor executiv dacă formarea majorității parlamentare presupune un vot comun cu partidele extremiste, a explicat Csoma Botond la Digi24. Liderul deputaților Uniunii a inclus în această categorie și parlamentarii deveniți neafiliați după ce au părăsit respectivele formațiuni.

„Noi 100% nu vom vota un Guvern în condițiile în care ar trebui să ne aliem la vot cu partidele extremiste. Și aici mă refer și la SOS, și la cei deputați și senatori care sunt acum neafiliați, dar au făcut parte din aceste formațiuni politice. Și în acest caz eu cred că în acest moment nu există majoritate. (…) Noi avem o singură linie roșie: să nu trebuiască să ne aliem cu partidele extremiste”, a declarat Csoma Botond, la Digi24.

În privința posibilității organizării unor alegeri anticipate, liderul deputaților UDMR a afirmat că formațiunea nu se teme de un nou scrutin, însă se îndoiește că acesta ar oferi o soluție pentru constituirea unei majorități.

În opinia sa, negocierile între partide ar rămâne necesare și după alegeri, deoarece „fragmentarea pe zona centristă ar persista în continuare, deci tot la o coaliție ar trebui să ajungem”.

Csoma Botond a pus refuzul participării la un guvern alături de PSD pe seama deciziilor politice luate de social-democrați. El a făcut însă distincția între intrarea în executiv și acordarea sprijinului pentru un cabinet condus de PSD, posibilitate pe care UDMR o păstrează în condițiile enunțate.