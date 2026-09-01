Avertismentului Ilie Bolojan pentru viitorul Guvern: Dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că speră ca România să aibă cât mai curând un guvern stabil. El a subliniat că viitorul Executiv trebuie să continue măsurile destinate reducerii deficitului bugetar și să păstreze direcția adoptată în acest an.

Șeful interimar al Guvernului a avertizat că o schimbare de direcție ar putea anula eforturile depuse până acum și ar putea duce la costuri sociale mai ridicate. Mesajul a fost transmis în discursul susținut la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

„Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem, anul acesta de la eforturi va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an. Și sper să existe politici predictibile și curajoase care să vă creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră”, a declarat premierul interimar.

Premierul interimar a vorbit și despre dificultățile politice întâmpinate în ultimul an, pe care l-a descris drept unul ”foarte comod”. Printre problemele menționate s-au numărat neîncrederea apărută între partidele aflate la guvernare și faptul că Administrația Prezidențială se află la începutul mandatului.

Ilie Bolojan a apreciat, de asemenea, că lipsa unei poziții comune poate îngreuna adoptarea unor politici importante. În opinia exprimată de premierul interimar, mesajele divergente și poziționările care nu beneficiază de susținere în coaliția de guvernare afectează capacitatea Executivului de a promova politici de amploare.

„A fost un an, din punctul acesta de vedere, nu foarte comod. Pentru a vă da niște repere, am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat, am avut o coaliție de patru partide plus grupul minorităților, cu istorii foarte complicate, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta, care pot fi curajoase, inclusiv în politică externă, nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari”, a punctat Ilie Bolojan.

Bolojan a descris anul în curs drept unul „dificil” și a enumerat mai multe probleme cu care Guvernul s-a confruntat, atât în plan intern, cât și extern. Printre acestea s-au aflat războiul din Ucraina, conflictul din Golf, incidentele cu drone, crizele energetice și seceta.

Premierul interimar a menționat, de asemenea, situația deficitelor și a dezechilibrelor economice, a căror corectare necesită timp și presupune măsuri dificile. El a susținut că măsurile adoptate de Guvern au contribuit la evitarea unei downgradări a României și la menținerea reducerii deficitului pe o traiectorie constantă.

Bolojan spune că România se confruntă în continuare cu deficite și dezechilibre greu de corectat rapid, dar măsurile adoptate de Guvern au contribuit la evitarea unei retrogradări și la reducerea deficitului. El avertizează însă că aceste măsuri nu vor mai fi suficiente pentru continuarea scăderii deficitului de anul viitor.

„Am avut și încă avem probleme grave legate de deficite, de dezechilibre, a căror corectare nu se poate face de pe o zi pe alta și este, în mod evident, dureroasă. Dar cu bune, cu rele, consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă și, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României, am dus scăderea de deficit pe o direcție care pare constantă, dar care își va epuiza scăderea la finalul acestui an. Măsurile care au fost luate nu mai pot să asigure scăderea deficitelor începând de anul viitor”, a declarat Bolojan.

Bolojan a precizat că reducerea deficitului trebuie să continue și după încheierea actualului an. Potrivit acestuia, România și-a asumat diminuarea deficitului de la 6% la 5%, iar viitorul Executiv va trebui să ia măsuri pentru respectarea acestei direcții.

El a amintit și riscul de downgradare existent în această vară, despre care a spus că ar fi avut efecte nefavorabile. În același timp, premierul interimar a indicat instabilitatea politică și lipsa de predictibilitate privind evoluțiile din România drept factori care pot agrava situația.

„Am avut un risc de downgradare în această vară, care nu ne-ar fi priit, dar instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate vizavi de ce se va întâmpla în România sunt factori agravanți. Iar crearea de așteptări care nu pot fi acoperite e unul dintre cele mai periculoase lucruri, pentru că, în afară de faptul că ne păcălim cetățenii, generăm o consolidare a sentimentului de neîncredere în autorități, a resentimentelor, care știți în ce direcție ne duce”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mulțumit diplomaților și echipei Ministerului de Externe pentru colaborarea din ultimul an. El a evidențiat totodată principalele repere ale politicii externe pe care România trebuie să le păstreze, indiferent de evoluțiile politice interne.

Ilie Bolojan a subliniat că România trebuie să își păstreze principalele repere de politică externă: NATO, Uniunea Europeană și parteneriatul cu Statele Unite. El a menționat, de asemenea, importanța relației cu diaspora românească și a reprezentării diplomatice pe plan economic.