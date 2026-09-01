Bolojan recunoaște pierderile din PNRR: „Dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că România ar fi putut evita pierderea unor sume importante din PNRR dacă proiectele ar fi fost implementate la timp, iar reformele asumate ar fi fost adoptate. În discursul susținut marți la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, acesta a vorbit și despre legea salarizării, creșterea salariului minim și scumpirea energiei, avertizând că România riscă să piardă din competitivitate.

Premierul interimar a apreciat rolul echipelor implicate în negocierile pentru PNRR și programul SAFE, dar a atras atenția asupra întârzierilor acumulate de România în îndeplinirea angajamentelor asumate.

Potrivit acestuia, o parte dintre proiectele prevăzute inițial în PNRR au fost reduse în urma negocierilor, inclusiv numărul spitalelor care urmau să fie construite.

„Cu bune, cu rele, dacă ne-am fi făcut temele la timp, n-am fi pierdut bani – pentru că avem nişte pierderi pe PNRR, pentru că am întârziat foarte mult proiectele. Le-am limitat în urma unor negocieri: trebuia să construim 19 spitale, le-am redus la 8. Unele jaloane au fost eliminate sau îmbunătăţite. Dar tot am pierdut, din vina noastră, sume importante. Sau pentru că n-am fost în stare să terminăm proiectele, sau pentru că nu am trecut o lege, cum este cea de salarizare, care nu are doar un impact financiar, ci are un impact de predictibilitate şi de control al unei cheltuieli de bază, care afectează structural bugetul de stat”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a atras atenția și asupra consecințelor neadoptării legii salarizării. În opinia sa, România riscă să continue un sistem în care veniturile sunt majorate într-o anumită perioadă, urmează câțiva ani de plafonare, după care apar din nou creșteri în perioade electorale.

„Dacă vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat în ultimii cinci-şase ani şi vă uitaţi pe statistică, vedeţi că am urmat sistemul ăsta de tip trepte, care nu ne ajută deloc”, a spus Bolojan.

Acesta consideră că legea salarizării este importantă nu doar din perspectiva veniturilor angajaților, ci și pentru predictibilitatea și controlul uneia dintre cheltuielile structurale ale bugetului.

Un alt subiect abordat de premier a fost competitivitatea companiilor care operează în România. Bolojan a susținut că majorarea rapidă a salariului minim, combinată cu creșterea prețurilor la energie, a pus presiune asupra mediului economic.

El a dat ca exemple Ford și Renault, precum și alte companii care au unități de producție și în state unde costul forței de muncă este mai redus.

„Noi am crescut salariul minim cu o viteză prea mare, ceea ce a presat puternic companiile în care costul forţei de muncă este un element vital. Am crescut, din păcate, preţul la energie, ca efect al lipsei unei strategii, cu o viteză mai mare decât a ţărilor cu care suntem în competiţie şi unde aceste mari companii au puncte de lucru. Şi asta înseamnă că am pierdut comenzi pentru fabricile lor din România, ceea ce înseamnă că avem o încetinire”, a explicat premierul interimar.

Bolojan a avertizat că evoluția salariilor trebuie corelată cu productivitatea, în timp ce în domeniul energiei sunt necesare investiții care să contribuie la echilibrarea prețurilor.

„Şi, dacă pe aceste două zone, costul forţei de muncă, nu ne raportăm la o creştere care să fie legată direct de productivitate, dacă pe zona de energie nu facem ce trebuie, nu corectăm acumulările negative, nu direcţionăm investiţiile către zone care echilibrează preţul, vom pierde din competitivitate”, a declarat acesta.

Premierul interimar a vorbit și despre finanțarea infrastructurii rutiere, salutând faptul că o parte dintre fondurile disponibile prin SAFE vor putea fi utilizate pentru autostrăzi.

Bolojan a arătat că România a avut la dispoziție 5,5 miliarde de euro prin PNRR pentru transporturi, în condițiile în care valoarea contractelor semnate a ajuns la 19,5 miliarde de euro.

„Dacă nu mutam cele 4,2 miliarde din SAFE pe autostrăzi, aveam încă o poveste ratată cu autostrăzile din nord-estul României, Paşcani-Iaşi-Ungheni sau Paşcani-Suceava-Siret”, a afirmat Bolojan.

El a apreciat colaborarea dintre Cancelarie și echipele Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și ale celorlalte instituții implicate în stabilirea investițiilor, subliniind dificultatea ajungerii la un acord în cazul unor achiziții de mare valoare.