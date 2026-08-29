Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan după inaugurarea de la Cluj: „Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo”

Alexandru Rogobete îl ironizează pe Ilie Bolojan după participarea acestuia la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj. Fostul ministru al Sănătății susține că investițiile în spitale trebuie însoțite de personal suficient, medicamente, materiale sanitare și finanțare predictibilă și îi adresează mai multe întrebări premierului interimar.

Alexandru Rogobete și-a început mesajul publicat sâmbătă pe Facebook cu o ironie la adresa lui Ilie Bolojan, făcând trimitere la măsurile de reducere a cheltuielilor.

„Astăzi, Premierul demis Ilie Bolojan a mai făcut ceva ce-i place foarte mult: a tăiat. De data aceasta, din fericire, a tăiat doar panglica la inaugurarea unui spital nou, construit de alții cu bani din PNRR. Dacă-i de tăiat, e și Ilie Bolojan acolo. Astăzi, la Cluj, s-a inaugurat un nou spital: Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară, construit prin PNRR. Felicit echipa Ministerului Sănătății, autoritățile locale, conducerea și profesioniștii spitalului, constructorii și pe toți cei care au făcut posibil acest proiect. Da, în România se construiesc 22 de spitale noi. Iar acesta este încă unul care devine realitate și începe să lucreze pentru pacienți. La inaugurare l-am văzut și pe premierul demis, Ilie Bolojan. Și am câteva întrebări:”, a scris Alexandru Rogobete.

Fostul ministru al Sănătății și-a continuat mesajul cu o serie de întrebări adresate lui Ilie Bolojan. Acestea vizează numărul de angajați din spitale, finanțarea sistemului, medicamentele și consumabilele, salariile medicilor și gradul de ocupare a paturilor.

„Domnule Bolojan, le-ați explicat medicilor cum trebuie să lucreze într-un spital nou cu mai puțini oameni și mai puțini bani? Le-ați explicat cum vor face performanță când tăiați finanțarea, când lipsesc medicamente și consumabile și când blocați angajările? Le-ați vorbit despre salariile medicilor despre care spuneați la televizor că sunt prea mari? Le-ați numărat și paturile ocupate, dacă tot ați transformat gradul de ocupare într-un indicator aproape universal al „eficienței”?”

Criticile au vizat și conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Rogobete s-a întrebat de ce președintele CNAS nu a fost prezent la inaugurare și a continuat seria ironiilor referitoare la finanțarea sistemului medical.

„Și, dacă tot ați venit, de ce nu l-ați adus și pe președintele CNAS? Era momentul perfect. Putea să le explice medicilor cum se face performanță cu finanțare mai mică. Cum se reduc cheltuielile în timp ce trebuie tratat același număr de pacienți. Cum „nu există probleme” cu medicamentele, în timp ce pacienții le caută.”

Alexandru Rogobete susține că finalizarea infrastructurii unui spital nu este suficientă pentru funcționarea acestuia și că trebuie asigurate resursele necesare activității medicale.