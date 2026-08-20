Alexandru Rogobete îl atacă pe Ilie Bolojan pe tema medicamentelor: „Sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă!”

Alexandru Rogobete îl critică dur pe Ilie Bolojan după declarațiile acestuia privind posibilitatea utilizării medicamentelor generice în locul tratamentelor inovative mai scumpe. Rogobete susține că două medicamente destinate aceleiași afecțiuni nu sunt automat interschimbabile și avertizează că deciziile luate exclusiv din perspectiva reducerii cheltuielilor pot limita accesul pacienților la terapii. În argumentarea poziției sale, acesta invocă și date privind beneficiile economice și sociale generate de investițiile în tratamente noi.

Alexandru Rogobete a reacționat după ce Ilie Bolojan a vorbit despre costurile medicamentelor inovative și generice, afirmând că, în locul unui medicament inovativ, pot fi cumpărate „un medicament și jumătate sau două medicamente generice”.

Rogobete respinge această abordare și susține că alegerea tratamentului trebuie să rămână o decizie medicală.

„Premierul demis ne-a explicat că, în locul unui medicament inovativ, putem cumpăra „un medicament și jumătate sau două medicamente generice”. Asta este „reforma” povestitorilor și a ipocriților politici: taie astăzi tratamentul bolnavilor și ne explică mâine cât au economisit. Domnule Bolojan, sănătatea nu este supermarket, iar medicamentele nu se prescriu la ofertă! Pe scurt: două medicamente care tratează aceeași boală nu sunt automat interschimbabile; tratamentul îl stabilește medicul, pe baza dovezilor științifice, nu premierul demis, la televizor”, a transmis Alexandru Rogobete.

În susținerea poziției sale, Rogobete prezintă o serie de date referitoare la investițiile în terapii noi și beneficiile economice și sociale pe care acestea le-ar genera.

Pentru România, acesta indică investiții de 478 de milioane de euro și un beneficiu economic și social de 3,82 miliarde de euro. În Germania, cifrele prezentate sunt de 2,76 miliarde de euro investiți și 12 miliarde de euro beneficiu, iar în Franța, de 1,35 miliarde de euro și, respectiv, 7,09 miliarde de euro.

În cazul Spaniei, Rogobete indică investiții de 1,25 miliarde de euro și un beneficiu de 4,61 miliarde de euro. La nivel european, acesta susține că fiecare euro investit în terapii noi generează un beneficiu estimat la 5,67 euro.

Rogobete avertizează că accesul la medicamente inovative poate fi esențial în cazul pacienților pentru care alternativele terapeutice sunt limitate sau inexistente.

„Când blochezi un medicament inovativ, poți bloca ultima șansă a unui om care nu mai are alternativă terapeutică. Îl condamni să aștepte. Dar boala nu așteaptă ședințe, aprobări, economii și povești despre deficit”, a transmis acesta.

Alexandru Rogobete a prezentat și bilanțul perioadei în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății, afirmând că lista medicamentelor compensate a fost actualizată de două ori în zece luni.

Potrivit acestuia, au fost introduse 74 de medicamente/DCI noi și au fost aprobate 29 de extinderi de indicații, ceea ce înseamnă, în total, 103 decizii privind accesul terapeutic.

„În cele zece luni ale mandatului meu, am actualizat de două ori lista medicamentelor compensate: 74 de medicamente/DCI noi; 29 de extinderi de indicații; în total 103 decizii de acces terapeutic. Am făcut asta pentru că tratamentul potrivit, administrat la timp, salvează vieți și reduce costurile pe termen lung”, a afirmat Rogobete.

În finalul mesajului, Rogobete își intensifică atacul la adresa abordării privind reducerea cheltuielilor din sistemul sanitar, susținând că austeritatea nu trebuie prezentată drept reformă.

„Reformiștilor închipuiți, v-ați pierdut complet rațiunea administrativă! Nu mai confundați austeritatea cu reforma și neștiința cu autoritatea.

Din sănătate nu se taie cu barda!”, a transmis Alexandru Rogobete.