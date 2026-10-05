Mașinile electrice au ajuns la vânzări record în Europa. Scumpirea carburanților schimbă calculele șoferilor

Vânzările de mașini electrice au atins un nivel record în Uniunea Europeană în primele opt luni din 2026, pe fondul extinderii ofertei de modele mai accesibile. Datele publicate luni, 5 octombrie, de Transport & Environment arată că piața a crescut puternic față de anul trecut. Producătorii europeni continuă să domine oferta, însă companiile chineze își extind la rândul lor gamele de vehicule electrice.

Mașinile electrice câștigă o pondere tot mai mare pe piața auto europeană, iar datele pentru perioada ianuarie-august 2026 indică o accelerare semnificativă a vânzărilor. Potrivit raportului Transport & Environment (T&E), organizație de mediu cu sediul la Bruxelles, în Uniunea Europeană au fost comercializate 1,64 milioane de vehicule electrice în primele opt luni ale anului.

Volumul reprezintă un avans de 45% comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și este cel mai ridicat înregistrat până acum pentru acest interval.

Creșterea s-a reflectat și în cota ocupată de automobilele electrice în totalul pieței. Acestea au reprezentat 22% din vânzările auto din UE, cu șase puncte procentuale peste nivelul consemnat în perioada similară a anului trecut.

Extinderea rapidă a gamei disponibile pentru cumpărătorii europeni reprezintă unul dintre factorii care au susținut evoluția pieței în 2026. Transport & Environment consideră că actualul an este unul „esențial pentru disponibilitatea vehiculelor electrice”, în condițiile în care numărul opțiunilor oferite consumatorilor a crescut cu 50% într-un singur an.

Producătorii auto își diversifică gamele inclusiv pentru a respecta obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor. În același timp, pe piață apar tot mai multe automobile electrice poziționate în segmente de preț mai accesibile.

Unul dintre exemplele menționate este Volkswagen, care pregătește și lansează mai multe modele electrice din această categorie, printre care și versiunea complet electrică a Polo. Extinderea ofertei electrice ajută grupul german să reducă diferența față de nivelul necesar pentru respectarea cerințelor europene privind emisiile și, implicit, să limiteze riscul unor sancțiuni.

Constructorii europeni ocupă în continuare cea mai mare parte a pieței în ceea ce privește numărul de modele electrice disponibile. Potrivit studiului, aceștia reprezintă aproape 60% din oferta existentă, după ce numai în prima jumătate a anului 2026 au introdus încă 16 modele.

Producătorii chinezi au ajuns, în schimb, la o pondere de 21% din oferta de vehicule electrice. Companiile din China au adăugat 11 modele în aceeași perioadă, ceea ce indică intensificarea concurenței pe piața europeană.

Diferența rămâne astfel importantă în favoarea constructorilor europeni, însă ambele categorii de producători și-au extins oferta în cursul acestui an.

Evoluția vânzărilor de vehicule electrice are loc și într-un context în care costurile suportate de proprietarii automobilelor cu motoare cu ardere internă au crescut. Studiul Transport & Environment evidențiază efectele scumpirii carburanților asociate conflictului din Orientul Mijlociu.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată în cazul motorinei. Potrivit datelor incluse în raport, prețul acesteia a urcat cu 38% de la începutul războiului din Iran.

În aceste condiții, alimentarea unui rezervor de 50 de litri costă în prezent cu aproximativ 30 de euro mai mult decât înainte de declanșarea conflictului. Creșterea costurilor cu carburanții se suprapune astfel peste extinderea rapidă a ofertei de automobile electrice mai accesibile pe piața europeană.