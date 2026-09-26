China câștigă teren pe piața auto din Europa. Germania cere noi măsuri pentru protejarea industriei

Germania cere Uniunii Europene măsuri comerciale mai dure împotriva producătorilor auto din China, într-un moment dificil pentru industria auto germană. Ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, vrea ca actualele taxe aplicate mașinilor electrice produse în China să fie extinse și la hibridele plug-in, după creșterea rapidă a vânzărilor mărcilor chinezești în Europa.

Lars Klingbeil a transmis mesajul chiar de la sediul Volkswagen, unde s-a întâlnit joi cu reprezentanții angajaților și cu politicieni locali.

„Nu putem, până la urmă, să fim naivi în relația cu China”, a declarat ministrul german al Finanțelor.

El a susținut că Germania are nevoie de „o abordare diferită, mai robustă față de țările care ne amenință industria”.

Declarațiile vin într-o perioadă în care Volkswagen trece prin ceea ce compania a descris drept cea mai profundă restructurare din istoria sa de 89 de ani. Reducerile cumulate de personal se apropie de 100.000 de locuri de muncă.

Mercedes-Benz și BMW își reduc, la rândul lor, efectivele. Cei trei mari producători germani se confruntă cu presiunea tot mai mare exercitată de mărcile chinezești, în special pe segmentul mașinilor electrice, arată Euronews.

Uniunea Europeană aplică deja taxe vamale suplimentare mașinilor electrice construite în China, argumentând că subvențiile acordate producătorilor chinezi le oferă un avantaj artificial în privința costurilor.

Actualele măsuri nu acoperă însă și vehiculele hibride plug-in. Acestea au devenit una dintre principalele categorii folosite de producătorii chinezi pentru extinderea vânzărilor în Europa.

Germania vrea acum măsuri concrete la nivel european care să includă și aceste automobile.

Klingbeil a cerut și introducerea unor cerințe privind conținutul local. Astfel de reguli ar obliga producătorii care vând automobile pe piața europeană să utilizeze într-o proporție mai mare componente provenite de la furnizori europeni.

Daniela Cavallo, președinta consiliului de supraveghere al Volkswagen și una dintre cele mai influente voci ale angajaților companiei, susține extinderea taxelor și asupra hibridelor chinezești.

„Ne aflăm într-o competiție enorm de dură, dificilă și nedreaptă cu China”, a declarat Cavallo.

Avansul producătorilor chinezi pe piața europeană a fost rapid. În urmă cu cinci ani, mărcile chinezești vindeau aproximativ 66.000 de automobile în Europa, pe o piață de peste 11 milioane de mașini noi.

Până în 2023, cota lor ajunsese la aproximativ 3%. Creșterea a continuat, iar în 2025 mărcile chinezești dețineau 6,1% din piață.

În prima jumătate a anului 2026, cota a urcat la 9,2%. În anumite luni, producătorii chinezi au ajuns să vândă mai multe automobile decât mărci consacrate precum Ford, Audi sau Mercedes-Benz.

În ritmul actual, mărcile chinezești se îndreaptă către depășirea pragului de un milion de automobile vândute în Europa în 2026, pentru prima dată.

Taxele europene aplicate mașinilor electrice chinezești începând din 2024 au încetinit temporar avansul acestora. Producătorii și-au orientat însă o parte importantă a ofertei către hibridele plug-in, care nu sunt acoperite de actualele taxe suplimentare.

Efectul s-a văzut rapid în vânzări. Cota mărcilor chinezești pe piața europeană a automobilelor hibride plug-in a crescut de la 2,5% la 13,7% în numai 12 luni.

Tocmai această evoluție se află acum în centrul solicitărilor venite din Germania pentru extinderea măsurilor comerciale.

Presiunea asupra Berlinului vine și din interiorul industriei auto germane. IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Germania și o prezență importantă în consiliul de supraveghere al Volkswagen, se află într-un conflict cu managementul privind amploarea și ritmul reducerilor de personal.

Sindicatul a organizat proteste și întreruperi ale activității la mai multe fabrici Volkswagen, de la Zwickau până la Hanovra.

O nouă serie de manifestații la fabricile auto și la furnizorii din Germania este programată pentru luni, pe fondul nemulțumirilor legate de pierderea locurilor de muncă și de situația industriei auto.