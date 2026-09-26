AEP vrea reguli noi pentru finanțarea campaniilor electorale. Donațiile fragmentate, influencerii și criptomonedele intră în vizorul autorității

Legislația privind finanțarea politică și electorală trebuie revizuită pentru a ține pasul cu noile metode de finanțare și promovare, susține președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu. Printre domeniile pentru care acesta cere reguli mai clare se află donațiile fragmentate, promovarea făcută de influenceri, plățile prin criptomonede, subvențiile acordate partidelor și activitatea desfășurată înaintea campaniei electorale.

Una dintre problemele semnalate de Adrian Țuțuianu privește donațiile realizate prin mai multe viramente de către aceeași persoană.

În prezent, pentru sumele care depășesc pragul de 25.000 de lei este necesară o procedură notarială. Există însă situații în care o persoană efectuează mai multe plăți sub această limită către același candidat sau aceeași formațiune politică.

Președintele AEP consideră că statutul juridic al acestor operațiuni, inclusiv atunci când sunt realizate prin platforme informatice, trebuie definit mai precis.

El a invocat o speță referitoare la președintele României, în care instanța a anulat parțial o decizie a instituției deoarece nu fusese demonstrată intenția donatorului. Potrivit lui Țuțuianu, repetarea unor viramente sub plafonul de 25.000 de lei poate indica intenția de a evita procedura notarială.

O altă zonă pentru care AEP urmărește clarificarea legislației este promovarea politică realizată de creatorii de conținut. Adrian Țuțuianu a arătat că trebuie stabilit mai clar regimul aplicabil influencerilor remunerați pentru promovarea politică, inclusiv din perspectiva impozitării veniturilor obținute din asemenea activități.

Instituția are în vedere și stabilirea unor reguli pentru finanțările realizate prin criptomonede.

În același timp, președintele AEP consideră necesară o delimitare mai clară între resursele private și cele publice și între banii folosiți pentru funcționarea obișnuită a partidelor și fondurile destinate competițiilor electorale.

Adrian Țuțuianu a ridicat și problema diferenței dintre campania electorală oficială și perioada care o precedă.

În opinia sa, o mare parte din activitatea electorală se desfășoară în prezent înaintea perioadei oficiale de 30 de zile. Acest lucru creează dificultăți pentru AEP, deoarece activitățile din precampanie nu sunt supuse acelorași reguli, iar posibilitățile instituției de a le controla sunt limitate.

„În general, la noi campania s-a mutat în precampanie. Şi asta generează două tipuri de probleme. Noi nu controlăm partea aia sau este fără reguli chiar dacă o controlăm post-factum. Şi atunci cred că este mai în interesul statului ca perioada de 30 de zile de campanie să fie perioada în care se poate face efectiv campanie. Acum toată campania se face în precampanie, iar în timpul campaniei când lumea a început să fie foarte atentă la proces, partidele îşi întrerup practic comunicarea publică sau o fac foarte limitat”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Șeful AEP susține că partidele ar trebui să își poată prezenta proiectele, programele și candidații în perioada oficială de campanie, fără oferirea de cadouri.

Adrian Țuțuianu a adus în discuție și mecanismul prin care partidele politice primesc subvenții.

AEP efectuează plățile, însă nivelul sumelor și formațiunile care beneficiază de acestea sunt stabilite prin legea bugetului de stat.

Una dintre problemele ridicate privește situația partidelor care pierd parlamentari pe parcursul legislaturii. Deși componența politică se poate modifica între două alegeri, subvenția poate rămâne raportată la rezultatul electoral obținut anterior.

Președintele AEP a susținut și introducerea unor reguli similare de finanțare pentru candidații independenți și cei susținuți de partidele politice.