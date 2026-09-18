Ștampila de vot ar putea deveni istorie. AEP pregătește schimbări majore pentru viitoarele alegeri

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pregătește o reformă a modului în care se desfășoară alegerile în România. Printre variantele analizate se numără renunțarea la ștampila „Votat”, eliminarea autocolantelor de pe actele de identitate, simplificarea buletinelor de vot și introducerea unor urne capabile să scaneze și să numere voturile.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat vineri, la Târgu Mureș, că actuala logistică electorală este „depășită”. Instituția intenționează să lanseze în această toamnă, împreună cu administrațiile locale, un proiect-pilot prin care să testeze tehnologii și proceduri noi.

Una dintre variante presupune utilizarea unor urne care să scaneze și să numere automat buletinele introduse. Pe termen mai lung, acestea ar putea inclusiv să identifice opțiunile exprimate de alegători.

„Mă gândesc că am putea avea urne care să fie un pic mai inteligente, în sensul de a număra buletinele de vot cu scanare, sau am putea să avem chiar urne, într-un viitor, care nu doar să scaneze, ci să poată scoate și opțiunile de vot”, a declarat Adrian Țuțuianu.

AEP analizează și renunțarea la ștampila cu mențiunea „Votat” și la tuș. În locul acesteia, alegătorul ar putea utiliza un pix pentru a marca opțiunea dorită într-o căsuță.

O altă modificare este legată de noile cărți electronice de identitate. Potrivit președintelui AEP, acestea nu mai permit folosirea sistemului tradițional prin care un autocolant este aplicat pe document după exprimarea votului.

„Este clar că trebuie să renunțăm la celebrele autocolante care se pun pe buletine pentru că (…), știți foarte bine, actele de identitate noi în format electronic nici măcar nu mai permit o asemenea soluție”, a explicat șeful AEP.

AEP analizează și simplificarea buletinelor de vot, în special în cazul alegerilor locale, unde numărul mare de candidați poate duce la apariția unor documente voluminoase.

Instituția a analizat sistemele de logistică electorală utilizate în 22 de state membre ale Uniunii Europene. Una dintre soluțiile luate în calcul presupune ca pe buletin să fie trecute partidele politice, în timp ce listele complete ale candidaților să fie afișate în secția de votare.

„Ar putea să fie un buletin de o pagină, cu o reducere corespunzătoare de costuri și, în același timp, și cu o simplificare și o ușurare a muncii de numărare, de consemnare a rezultatelor votării”, a declarat Țuțuianu.

Schimbările pregătite nu se limitează la logistica din secțiile de votare. AEP își dorește și extinderea competențelor pe care le are în organizarea proceselor electorale.

Adrian Țuțuianu consideră că mai multe atribuții ar trebui concentrate la nivelul Autorității Electorale Permanente și mai puține ar trebui să revină Guvernului, prefecturilor și primăriilor.

În viziunea sa, prefecturile ar trebui să se ocupe în principal de asigurarea ordinii și liniștii publice în ziua alegerilor, fără să fie implicate în procesul electoral propriu-zis.

AEP pregătește și schimbări pentru Corpul Experților Electorali, care numără aproximativ 40.000 de persoane eligibile să devină președinți sau locțiitori ai secțiilor de votare.

Țuțuianu a criticat actualul examen online și lipsa unei pregătiri continue. Potrivit acestuia, problemele au devenit vizibile la alegerile din 2024.

„Foarte mulți dintre ei n-au știut să gestioneze corespunzător procesul electoral”, a afirmat președintele AEP.

Instituția intenționează, în paralel, să intensifice programele de educație democratică în licee și universități. Acestea ar urma să urmărească inclusiv combaterea dezinformării de pe rețelele sociale, în condițiile în care acestea reprezintă o sursă importantă de informare pentru tineri.