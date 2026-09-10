AUR domină în intenția de vot pentru alegerile parlamentare. PSD detronază PNL și urcă pe locul al doilea în noul sondaj INSCOP

După patru luni de criză politică, AUR își menține poziția de lider în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, cu un avans de peste 20 de puncte procentuale față de următorul clasat. Potrivit celui mai recent sondaj INSCOP, dat publicității joi, PSD a urcat pe locul al doilea, în timp ce PNL a coborât pe poziția a treia.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 39,7% dintre respondenți au declarat că ar vota cu AUR. Formațiunea este în creștere față de luna mai, când era indicată de 38,2% dintre respondenți, ceea ce înseamnă un avans de aproape un punct procentual.

PSD se află pe locul al doilea în preferințele electorale, cu 18,7%. În luna mai, social-democrații ocupau poziția a treia, cu 17,8%, după PNL, în contextul de după moțiunea de cenzură.

Liberalii au înregistrat o scădere semnificativă față de măsurătoarea realizată în urmă cu patru luni. PNL este creditat în septembrie cu 16,3% din intențiile de vot, față de 20,3% în luna mai, când ocupa locul al doilea.

Pe poziția a patra în clasament se află USR, formațiune care a înregistrat, la rândul său, o ușoară scădere față de perioada moțiunii de cenzură. În septembrie, USR este cotat cu 9% dintre intențiile de vot, față de 10% în luna mai.

UDMR se află în ușoară creștere. Formațiunea este indicată de 5,5% dintre respondenți, comparativ cu 5% în urmă cu patru luni.

În ceea ce privește celelalte partide parlamentare, SOS rămâne la jumătatea pragului electoral. În septembrie, formațiunea este creditată cu 2,7%, față de 2,9% în luna mai.

POT este indicat de 2,7% dintre respondenți, în creștere față de luna mai, când era cotat cu 1,9%. Procentele prezentate în această măsurătoare rezultă din răspunsurile persoanelor care au indicat un partid, raportate la totalul eșantionului.

SENS se află în acest moment sub pragul parlamentar, însă formațiunea a înregistrat o creștere față de luna mai. Potrivit ultimelor date INSCOP, SENS este cotat cu 4,1% dintre intențiile de vot, față de 2,5% în urmă cu patru luni.

Situația este diferită atunci când sunt analizate opțiunile electoratului care declară că merge sigur la vot. În acest caz, AUR se menține pe primul loc, cu 40,2% din intențiile de vot.

PNL ocupă poziția a doua, cu 17,2%, fiind urmat de PSD, cu 16,4%. USR este indicat de 11,4% dintre respondenții care afirmă că vor merge sigur la urne. În total, 56,7% dintre participanții la sondaj au declarat că vin sigur la vot.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, consideră că prelungirea crizei politice și efectele sale economice, sociale și de imagine tind să reducă diferențele dintre scorurile electorale ale partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, fără ca vreunul dintre acestea să depășească pragul de 20%.

„Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile de economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, nicunul nedepășind pragul de 20%”, a subliniat Remus Ștefureac.

Potrivit analizei sale, PNL a înregistrat imediat după moțiunea de cenzură un salt important în intențiile de vot, însă cele patru luni de guvern interimar au dus la erodarea capitalului electoral acumulat de liberali în acel context. În urma acestei evoluții, PNL a revenit la procentele înregistrate înaintea moțiunii de cenzură.

În același timp, PSD și USR se stabilizează, înregistrând recuperări foarte ușoare de alegători, în special în rândul celor care sunt mobilizați pentru participarea la vot. AUR se menține în jurul procentului de 40%.

„Dacă imediat după moțiunea de cenzură, PNL a înregistrat un salt electoral important, cele 4 luni de guvern interimar au erodat capitalul electoral acumulat în acel context de liberali care au revenit la procentele de dinainte de moțiunea de cenzură. PSD și USR se stabilizează, cu foarte ușoare recuperări de alegători mai ales în zona votanților mobilizați, iar AUR se menține în jurul procentului de 40%”, a explicat directorul INSCOP.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026, prin metoda interviului cu ajutorul chestionarului. Datele au fost colectate prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice. Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.