Indemnizațiile și stimulentele, luate la control. Ce verifică autoritățile

Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție intră în perioada următoare în atenția autorităților. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) va desfășura, între septembrie și noiembrie, o serie de controale pentru verificarea respectării condițiilor legale în baza cărora sunt acordate aceste drepturi.

Verificările vizează 15.697 de dosare și urmăresc modul în care sunt aplicate prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Inspectorii sociali vor analiza documentele existente în dosarele administrative care au stat la baza stabilirii drepturilor pentru beneficiari.

Un alt obiectiv îl reprezintă verificarea corectitudinii cuantumului indemnizației acordate. Acesta va fi raportat la veniturile realizate de beneficiari, la perioadele eligibile și la limitele minimă și maximă stabilite de legislația în vigoare.

„În perioada septembrie – noiembrie 2026, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) prin structurile sale teritoriale de inspecție socială, va derula Campania Națională de Control privind verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la stabilirea, acordarea și menținerea drepturilor, precum și identificarea și diminuarea riscurilor asociate acordării sau menținerii necuvenite a acestora. Acțiunea se desfășoară în baza Planului de control al Inspecției Sociale pentru anul 2026, se arată în comunicat.

Autoritățile vor urmări și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului. Printre elementele analizate se află realizarea perioadelor de venituri supuse impozitului pe venit, precum și a perioadelor asimilate acestora, potrivit prevederilor legale.

„În cadrul misiunilor de control vor fi verificate 15.697 dosare privind respectarea prevederilor legale din OUG nr. 111/2010 pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, cu accent pe următoarele aspecte:

documentele existente în dosarele administrative în baza cărora au fost stabilite drepturile;

corectitudinea stabilirii și acordării cuantumului indemnizației, prin raportare la veniturile realizate și perioadele eligibile, precum și la limitele minimă și maximă prevăzute de legislația în vigoare;

îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, inclusiv realizarea

perioadelor de venituri supuse impozitului pe venit sau a perioadelor asimilate acestora;

respectarea perioadei pentru care indemnizația pentru creșterea copilului este acordată, prin raportare la vârsta copilului și,

după caz, la situațiile speciale prevăzute de legislația în vigoare;

respectarea obligației titularului de a comunica orice modificare de natură să conducă la suspendarea, încetarea sau modificarea dreptului;

data reluării activității și vârsta copilului la data reluării activității, în vederea stabilirii corecte a cuantumului și perioadei de acordare a stimulentului de inserție”, mai transmite ANPIS.

Campania de verificări are ca obiectiv analiza modului în care indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție sunt stabilite și acordate. Inspectorii sociali vor confrunta informațiile și documentele din dosare cu condițiile de eligibilitate și cu prevederile legale aplicabile.

Prin verificarea celor 15.697 de dosare, autoritățile urmăresc respectarea regulilor referitoare la acordarea indemnizației și a stimulentului de inserție. Sunt analizate atât documentele care au stat la baza stabilirii drepturilor, cât și elementele care pot influența cuantumul sau perioada de plată.

Verificările includ și situațiile în care apar modificări în statutul beneficiarului, în veniturile realizate sau în activitatea profesională. Astfel de schimbări pot avea efect asupra drepturilor acordate și trebuie reflectate în evidențele administrative.

Inspectorii vor analiza, totodată, respectarea obligațiilor care revin titularilor drepturilor și corelarea datelor relevante pentru stabilirea indemnizației și a stimulentului de inserție. Rezultatele vor fi centralizate după finalizarea misiunilor de control desfășurate de agențiile teritoriale.

După încheierea campaniei, ANPIS va întocmi un raport tematic național. Documentul va avea la bază constatările rezultate în urma misiunilor de control, precum și rapoartele transmise de agențiile teritoriale.