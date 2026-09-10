Hidroelectrica investește 296,8 milioane de lei la Porțile de Fier II. Noua instalație va deveni cea mai mare capacitate de stocare în baterii din portofoliul companiei

Hidroelectrica a atribuit contractul pentru realizarea unei instalații de stocare în baterii la hidrocentrala Porțile de Fier II, de pe Dunăre. Proiectul va avea o putere instalată de 64 MW și o capacitate de stocare de 434,76 MWh și ar urma să fie finalizat în cel mult 15 luni, respectiv cel târziu până la finalul anului următor.

Atribuirea contractului a fost anunțată de Bogdan Badea, directorul de investiții al Hidroelectrica și fost director general interimar al companiei controlate de stat prin Ministerul Energiei. Informația a fost confirmată și detaliată ulterior de conducerea Hidroelectrica într-un comunicat transmis pe platforma Bursei de Valori București.

Valoarea contractată pentru instalația de stocare de la C.H.E. Porțile de Fier II este de 296,8 milioane de lei. Contractul a fost atribuit după finalizarea procedurilor specifice achiziției publice, inclusiv a perioadei de contestații, iar durata proiectului este de cel mult 15 luni.

Bogdan Badea a precizat că proiectul a fost demarat de Hidroelectrica în anul 2025 și a evidențiat munca depusă de echipele companiei pentru ca investiția să ajungă în stadiul atribuirii contractului. El a mulțumit colegilor din zona de investiții și tuturor echipelor implicate în proiect pentru activitatea desfășurată și pentru eforturile de accelerare a investițiilor importante ale companiei.

Oficialul a mulțumit în mod deosebit și Ministerului Energiei pentru colaborare și sprijin. Acesta s-a concretizat prin obținerea unor fonduri nerambursabile în valoare de 10 milioane de euro din fondul de dezvoltare pentru punerea în operă a proiectului.

Instalația de la Porțile de Fier II va avea o capacitate de stocare semnificativ mai mare decât cerința minimă stabilită inițial în caietul de sarcini. Acesta prevedea o capacitate minimă de 256 MWh, în timp ce oferta câștigătoare, depusă de Synergy Construct, prevede o capacitate de 434,76 MWh, cu aproximativ 70% mai mult decât cerința minimă.

„Am atribuit contractul pentru realizarea instalației de stocare cu baterii de la C.H.E. Porțile de Fier II: 64 MW putere instalată, 434,76 MWh capacitate de stocare și o investiție de 296,8 milioane lei, după finalizarea procedurilor specifice achiziției publice, inclusiv a perioadei de contestații”, a transmis actualul director de investiții al Hidroelectrica, fost director general interimar al companiei controlate de stat, prin Ministerul Energiei.

Contractul pentru proiectul intitulat „Instalație de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Porțile de Fier II” a fost atribuit ofertantului Synergy Construct, care va colabora cu mai mulți subcontractanți și terți.

Aceștia sunt Kseo Enerji Anonim Sirketi, Professional Land Survey, Zoork, Tripol Sistem Construct, Inemko Insaat Elektrik Telekominikasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi și Rogotehnic.

Atribuirea contractului a avut loc după parcurgerea tuturor etapelor procedurale aferente achiziției publice.

Proiectul BESS Porțile de Fier II, cu o valoare contractată de 296,8 milioane de lei, va avea 64 MW putere instalată și 434,76 MWh capacitate de stocare. Prin aceste caracteristici, instalația va deveni cea mai mare capacitate de stocare în baterii din portofoliul Hidroelectrica.

„Dincolo de cifre, proiectul confirmă eforturile de hibridizare a portofoliului și schimbă felul în care putem valorifica energia produsă de Hidroelectrica. Vom putea stoca energia și o vom putea utiliza atunci când sistemul are mai multă nevoie de ea, optimizând producția pe parcursul celor 24 de ore și adăugând mai multă flexibilitate portofoliului nostru. În plus, un beneficiu foarte important îl reprezintă impactul pozitiv al investiției asupra exploatării agregatelor de la Porțile de Fier, bateriile urmând a fi utilizate și în echilibarare, micșorând gradul de uzură, respectiv necesitatea de mentenanță pentru hidro-utilaje.Este un proiect care arată direcția în care vrem să ducem investițiile Hidroelectrica: mai repede din documentații în șantier și din proiecte în capacități reale”, a transmis Bogdan Badea, CIO Hidroelectrica.

Hidroelectrica își consolidează strategia de dezvoltare prin investiții în tehnologii destinate să susțină eficiența, flexibilitatea și reziliența sistemului energetic.

Potrivit companiei, proiectul marchează o etapă importantă în evoluția către un model energetic în care producția de energie regenerabilă este completată de posibilitatea de a stoca, gestiona și utiliza energia în funcție de dinamica sistemului și de necesarul de consum.

Instalația va permite stocarea energiei și utilizarea acesteia în perioadele în care sistemul are mai multă nevoie de ea. În acest fel, producția poate fi optimizată pe parcursul celor 24 de ore, iar flexibilitatea portofoliului Hidroelectrica poate fi crescută.

Un alt beneficiu important îl reprezintă impactul asupra exploatării agregatelor de la Porțile de Fier. Bateriile vor putea fi utilizate și pentru echilibrare, ceea ce ar urma să reducă gradul de uzură și necesitatea de mentenanță pentru hidro-utilaje.

Potrivit direcției prezentate de Bogdan Badea, proiectul reflectă orientarea Hidroelectrica către accelerarea procesului de transformare a investițiilor, de la documentații la șantiere și de la proiecte la capacități reale.

Capacitățile de stocare vor permite companiei să optimizeze profilul de producție pe parcursul celor 24 de ore, să deplaseze energia către intervalele cu valoare mai ridicată și să crească flexibilitatea întregului portofoliu.

Strategia Hidroelectrica nu urmărește doar adăugarea unor noi capacități de producție, ci și construirea unui portofoliu echilibrat, flexibil și rezilient. Capacitățile de stocare vor permite companiei să răspundă mai bine atât condițiilor hidrologice, cât și celor de piață.

Compania consideră că această abordare creează premisele unei profitabilități durabile și ale unei dezvoltări sustenabile.

Pentru Hidroelectrica, stocarea energiei completează expertiza acumulată în exploatarea resurselor hidroenergetice. Apa oferă companiei capacitatea de a produce energie regenerabilă, iar tehnologia bateriilor adaugă posibilitatea de a păstra energia și de a o utiliza în momentul în care sistemul are cea mai mare nevoie de ea.

Investiția beneficiază de o finanțare de 43,4 milioane de lei prin Fondul pentru Modernizare. Finanțarea este acordată în cadrul programului „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)”, derulat de Ministerul Energiei.

Prin atragerea acestei finanțări și realizarea investiției, Hidroelectrica urmărește să contribuie la dezvoltarea infrastructurii energetice moderne a României și la crearea premiselor pentru o utilizare mai eficientă a energiei regenerabile.

Conducerea companiei consideră că o companie energetică modernă trebuie să privească dincolo de simpla producție de energie și să dezvolte întregul lanț de valoare, de la producție și flexibilitate până la stocare și integrare în sistem.