Sistemul de sănătate riscă să intre în colaps. Alexandru Rogobete cere suplimentarea urgentă a bugetului: Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a avertizat, joi, că sistemul de sănătate riscă să intre în colaps în această toamnă și iarnă dacă bugetul nu va fi suplimentat urgent. El susține că situația actuală reprezintă o criză fără precedent în ultimii cinci ani și că anul trecut, în aceeași perioadă, problemele nu existau la aceeași amploare.

Alexandru Rogobete a explicat că este nevoie de o intervenție rapidă pentru asigurarea finanțării sistemului de sănătate.

Potrivit fostului ministru, actualul Guvern interimar nu poate realiza o rectificare bugetară, astfel că, din punct de vedere legislativ, soluția imediată este alocarea unor fonduri suplimentare din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Niciodată în ultimii cinci ani de zile nu am asistat la o asemenea criză și la un asemenea potențial de colaps al sistemului de sănătate cum este acum. Anul trecut, de exemplu, pe vremea asta n-am avut aceste probleme”, a declarat Rogobete la Radio România Actualități.

O altă variantă ar fi formarea unui nou guvern care să poată realiza rapid rectificarea bugetară.

„Altă variantă nu există din punct de vedere legislativ în acest moment. Sau, sigur, formarea unui nou guvern care să facă rapid rectificarea bugetară”, a spus el.

Rogobete a amintit că ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat miercuri că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară. Ministerul nu mai dispune de fondurile necesare pentru unitățile de primiri urgențe și serviciile de ambulanță.

Fostul ministru al Sănătății a arătat, de asemenea, că numărul pacienților care au beneficiat de servicii de ambulanță în perioada 1 ianuarie-1 septembrie este mult mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Această creștere a numărului de pacienți reprezintă unul dintre elementele invocate în contextul presiunii asupra finanțării sistemului sanitar.

Alexandru Rogobete a precizat că susține eficientizarea cheltuielilor din sistemul de sănătate. În același timp, el critică modul în care sunt aplicate reducerile, considerând problematică o abordare uniformă a cheltuielilor din întregul domeniu.

Fostul ministru consideră că reducerea cheltuielilor în sănătate nu poate fi făcută mecanic, prin aplicarea acelorași tăieri de la un capăt la celălalt al sistemului, asemenea unui tabel Excel.

„Să vii să tai de sus până jos, ca într-un tabel Excel, în domeniul sănătății este o problemă”, a declarat fostul ministru.

În opinia sa, situația financiară actuală necesită o intervenție rapidă. În lipsa unei suplimentări a bugetului, Rogobete avertizează că sistemul de sănătate ar putea intra în colaps în această toamnă-iarnă.