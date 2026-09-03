Nicușor Dan are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru nominalizarea unui premier. Avertismentul lui Adrian Negrescu: E nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline

Consultantul economic Adrian Negrescu avertizează că România are la dispoziție cel mult două săptămâni pentru nominalizarea unui nou premier, în contextul în care din a doua parte a lunii septembrie sunt programate discuțiile cu agenția de rating S&P.

Potrivit informațiilor publicate de consultantul economic pe Facebook, este necesară formarea urgentă a unui Guvern cu puteri depline, care să dispună de un program de guvernare capabil să ofere încredere investitorilor. Negrescu consideră că responsabilitatea negocierilor cu S&P nu poate reveni exclusiv ministrului interimar de la Finanțe, Alexandru Nazare.

Consultantul economic a atras atenția asupra riscului ca România să ajungă la un calificativ de tip junk, în condițiile în care mai multe elemente importante din zona fiscal-bugetară rămân nerezolvate.

Unul dintre factorii invocați de Adrian Negrescu este faptul că reforma salarizării nu a trecut. În același timp, Guvernul actual nu are capacitatea de a realiza nici măcar rectificarea bugetară, potrivit evaluării consultantului.

La acestea se adaugă perspectivele financiare pe care Negrescu le consideră nefavorabile. În acest context, lipsa unui Guvern cu puteri depline ar putea reprezenta un element suplimentar de incertitudine înaintea discuțiilor cu S&P.

În opinia consultantului economic, nominalizarea unui nou premier trebuie realizată rapid, astfel încât România să aibă un Executiv cu puteri depline înaintea discuțiilor cu S&P care încep în a doua parte a lunii septembrie.

„Presedintele Nicusor Dan mai are la dispozitie maxim doua saptamani sa nominalizeze un nou premier la Palatul Victoria. Si asta in conditiile in care, din a doua parte a lunii septembrie, incep discutiile cu S&P. E nevoie urgenta de un guvern cu puteri depline, cu un program de guvernare care sa ofere incredere investitorilor. Nu putem lasa doar in carca lui Nazare povara negocierilor cu S&P. Am spus astazi la B1 ca riscam sa ne trezim cu un calificativ de junk, in conditiile in care reforma salarizarii nu a trecut, guvernul actual nu poate face nici macar rectificarea bugetara, iar perspectivele financiare nu sunt deloc favorabile”, a scris acesta pe Facebook.

Negrescu consideră că viitorul Guvern trebuie să vină și cu un program de guvernare care să transmită încredere investitorilor și să ofere o perspectivă clară asupra direcției economice și financiare a țării.