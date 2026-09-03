BCR a testat cunoștințele financiare ale românilor. Întrebarea la care mai mult de jumătate au răspuns greșit

BCR a evaluat cunoștințele financiare ale aproximativ 30.000 de români printr-un chestionar lansat în luna mai 2026. Rezultatele arată că relația dintre dobânzi și prețul obligațiunilor rămâne dificil de înțeles pentru mai mult de jumătate dintre respondenți. În schimb, peste 80% dintre participanți cunosc semnificația diversificării unei investiții. Datele au fost prezentate de Banca Comercială Română într-un comunicat de presă.

BCR a organizat această testare în contextul celui mai recent Flash Eurobarometru privind alfabetizarea financiară, care evidențiază o diferență considerabilă între percepția românilor asupra propriilor competențe și nivelul constatat prin evaluare. Peste 50% dintre români consideră că au cunoștințe financiare ridicate sau foarte ridicate, dar numai 13% ating acest nivel în urma unei testări obiective. Media înregistrată la nivelul Uniunii Europene este de 26%.

„Banca Comercială Română (BCR) aduce în prim-plan unul dintre paradoxurile demonstrate de cel mai recent Flash Eurobarometru în privinţa alfabetizării financiare: 51% dintre români declară că au cunoştinţe financiare ridicate sau foarte ridicate, însă rezultatele arată că doar 13% ating acest nivel în evaluarea obiectivă. Pentru comparaţie, media europeană este de 26%. Cu alte cuvinte, auto-evaluarea propriilor cunoştinţe financiare de multe ori nu reflectă realitatea a ceea ce ştim şi putem aplica, în practică”, arată BCR într-un comunicat de presă.

Pentru diminuarea acestui decalaj, Banca Comercială Română a lansat, în mai 2026, Naționala de Edu Fin, proiect prin intermediul căruia peste 30.000 de persoane și-au verificat până acum cunoștințele financiare. Inițiativa urmărește să contribuie la îmbunătățirea poziției României în clasamentul european care măsoară competențele financiare ale cetățenilor din statele membre ale Uniunii Europene.

Programul de pregătire lansat de BCR în luna mai se bazează pe un chestionar alcătuit din 12 întrebări, concepute potrivit metodologiei și domeniilor analizate prin Eurobarometru. Participanții își pot verifica în câteva minute nivelul actual de pregătire și pot identifica subiectele pe care trebuie să le aprofundeze. După completarea testului, aceștia primesc explicații și informații pentru fiecare temă, cu scopul de a utiliza mai corect conceptele financiare în situațiile cotidiene.

Primele rezultate indică o medie de aproximativ nouă răspunsuri corecte dintr-un total de 12, însă banca subliniază că participanții sunt persoane deja interesate de administrarea banilor și dispuse să își îmbunătățească pregătirea.

„Deşi nivelul de educaţie financiară în rândul primilor participanţi la antrenamentul BCR este încurajator – aproximativ 9 răspunsuri corecte din 12 – el oferă o perspectivă asupra unui public deja mobilizat şi interesat să afle mai multe despre gestionarea banilor. Altfel spus, participanţii de până acum sunt din categoria celor deja alfabetizaţi financiar,” susţin reprezentanţii BCR.

Reprezentanții instituției atrag atenția că datele obținute trebuie analizate în raport cu metodologia utilizată în testul BCR și nu pot fi comparate direct cu indicatorii Flash Eurobarometrului. Rezultatele descriu nivelul de pregătire al comunității care a participat prin intermediul canalelor băncii, nu situația întregii populații a României. Persoanele nebancarizate nu sunt reprezentate în această evaluare.

Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR în cadrul BCR, afirmă că înțelegerea mecanismelor economice și administrarea responsabilă a banilor pot consolida încrederea oamenilor în propriile alegeri financiare.

„Să ştii cum funcţionează economia şi să ai o relaţie bună cu banii tăi înseamnă mai multă încredere în propriile decizii şi mai mult optimism în privinţa viitorului. Iar când această încredere creşte la nivelul întregii societăţi, câştigăm cu toţii. Eurobarometrul este unul dintre instrumentele prin care măsurăm educaţia financiară şi ne arată un paradox: suntem încrezători în cunoştinţele noastre, dar testarea obiectivă arată că mai avem de învăţat”, a declarat Nicoleta Deliu-Paşol, Head of Communication & CSR, BCR.

Analiza primelor 30.000 de chestionare completate conturează rezultate diferite de la un concept financiar la altul, inclusiv în cazul participanților care manifestă deja interes pentru acest domeniu. Cea mai dificilă temă s-a dovedit a fi legătura dintre evoluția dobânzilor și prețul obligațiunilor.

Mai puțin de jumătate dintre respondenți au identificat varianta corectă chiar și după parcurgerea antrenamentului. Deși peste jumătate dintre participanți s-au pregătit anterior, numeroși respondenți continuă să creadă în mod eronat că prețul obligațiunilor crește simultan cu dobânzile sau că între cele două elemente nu există nicio legătură.

Aceeași întrebare a generat cel mai slab rezultat și în cadrul Flash Eurobarometrului. Potrivit datelor prezentate în comunicat, 74% dintre românii evaluați prin acest instrument au oferit un răspuns greșit.

Respondenții s-au descurcat considerabil mai bine în cazul întrebării referitoare la diversificarea investițiilor, peste 80% dintre ei alegând răspunsul corect. Numai o proporție redusă a selectat variante precum plasarea tuturor banilor într-o singură companie sau afirmația potrivit căreia modul de realizare a investiției nu ar conta.

Flash Eurobarometrul dedicat competențelor financiare este realizat la fiecare doi ani, iar următoarea evaluare europeană are loc în a doua jumătate a acestui an și se va desfășura până în decembrie.

Eurobarometrul 2027 este deja în curs, iar românii mai au patru luni la dispoziție pentru a-și îmbunătăți cunoștințele. Obiectivul anunțat este ca România să avanseze cu o poziție în clasamentul european al competențelor financiare.