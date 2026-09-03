Gloria Steinem a murit. Ce ascundea trecutul femeii care a devenit un simbol al feminismului

Gloria Steinem, jurnalistă și una dintre cele mai cunoscute activiste feministe din Statele Unite, a murit la vârsta de 92 de ani. De-a lungul mai multor decenii, ea a susținut public drepturile femeilor și s-a implicat în cauze legate de libertatea reproductivă, combaterea violenței domestice și egalitatea de gen.

Steinem „a decedat în pace la domiciliul ei din New York, înconjurată de unii dintre mulții care au iubit-o”, potrivit unei postări publicate joi pe pagina sa oficială de Instagram. Mesajul precizează că moartea a survenit miercuri, fără să fie menționată cauza.

„Aproape secolul petrecut de Gloria pe pământ a fost un an plin de fericire, iar ea a continuat să lupte pentru egalitate până la sfârșit”, se arată în postare. Declarația mai precizează că Steinem „a trăit fidelă spiritului său independent, mereu cu curiozitate și un simț al umorului deosebit”.

Mesajul amintește și de întâlnirile pe care Steinem le organiza în sufrageria locuinței sale, unde primea sute de oameni pentru „Talking Circles”. Reprezentanții ei au transmis că locuința urma să fie folosită în continuare drept „centru pentru mișcări de justiție socială”. Fanii au fost îndemnați să aprindă o lumânare în memoria ei și să facă donații către organizația sa caritabilă, Gloria’s Foundation.

Steinem și-a dedicat activitatea unor cauze precum libertatea reproductivă, prevenirea violenței domestice și combaterea inegalităților de gen la locul de muncă. A devenit una dintre figurile centrale ale mișcării feministe care a contribuit la schimbări importante în societatea americană.

În această perioadă, femeile au obținut treptat mai multe drepturi și oportunități, inclusiv posibilitatea de a solicita carduri de credit fără semnătura unui bărbat. De asemenea, femeile au fost admise în școli din Ivy League care anterior le excludeau, iar avortul a devenit legal în Statele Unite.

Steinem a fost una dintre figurile marcante ale feminismului de al doilea val, care s-a afirmat în anii 1960. A susținut cauze sociale și a scris despre problemele cu care se confruntau femeile, iar cariera sa jurnalistică a contribuit la notorietatea pe care avea să o dobândească ulterior.

Una dintre primele sale apariții jurnalistice de amploare a avut loc în 1963, când s-a deghizat în iepurașă Playboy pentru a documenta condițiile de muncă ale chelnerițelor din cluburile Playboy ale lui Hugh Hefner. Materialul avea să îi aducă o recunoaștere importantă.

Steinem a primit unele dintre cele mai importante distincții din Statele Unite, printre care Medalia Prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a țării. Înainte de consacrarea sa publică, însă, a avut o copilărie neobișnuită și a crescut într-o familie modestă.

Născută pe 25 martie 1934, la Toledo, Ohio, Gloria Steinem și sora sa mai mare, Susanne, și-au petrecut o parte importantă a copilăriei călătorind prin țară alături de părinții lor, Leo și Ruth Steinem. Tatăl lor lucra ca vânzător ambulant de antichități și își lua familia cu el în timpul deplasărilor.

Steinem nu a urmat cursurile școlii în mod regulat până la vârsta de 11 ani. După divorțul părinților, ea s-a întors în Ohio împreună cu mama sa. Ruth Steinem avea probleme de sănătate mintală, experiență despre care fiica ei a spus ulterior că a avut o influență profundă asupra sa. Modul în care medicii au tratat nevoile mamei sale a contribuit la preocuparea lui Steinem pentru ca femeile să aibă mai mult control asupra propriilor vieți.

Responsabilitatea de a avea grijă de mama sa a influențat și modul în care Steinem privea maternitatea. În 1992, ea a explicat pentru revista People: „Fusesem deja părintele foarte mic al unui copil foarte mare – mama mea”, a declarat ea pentru revista People în 1992. „Nu voiam să ajung să am grijă de altcineva.”

În 1956, Steinem a absolvit Smith College, instituție de arte liberale pentru femei din Massachusetts, obținând o diplomă în științe guvernamentale. Specializarea era neobișnuită pentru femeile din acea perioadă.

La 22 de ani, în timp ce se afla la Londra după absolvire, Steinem a descoperit că era însărcinată și că sarcina nu era dorită. Mai târziu, ea a vorbit public despre experiența respectivă și despre condițiile în care a fost nevoită să caute ajutor.

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Avorturile erau ilegale în acea perioadă, însă Steinem a spus că, „din pur noroc”, a găsit un medic care a îndrumat-o către un doctor care efectua avorturi în secret. În 2015, ea și-a dedicat memoriile, „Viața mea pe drum”, medicului care a trimis-o la femeia care i-a făcut avortul.

Experiența a avut un rol important în interesul pe care Steinem l-a manifestat ulterior pentru drepturile reproductive. Ea nu a făcut public faptul că avusese un avort decât în 1969.

În 2019, Steinem a declarat pentru Al Jazeera că o deranja modul în care dezbaterea privind avortul era prezentată drept o confruntare între „pro-alegere” și „pro-viață”. Ea a precizat că nimeni nu este „pro” avort. „Nimeni nu ar alege unul dacă nu ar fi nevoit”, a spus ea.

După absolvirea facultății, Steinem a petrecut doi ani în India, beneficiind de o bursă. Ulterior, s-a mutat la New York pentru a-și continua activitatea în jurnalism, domeniu în care a întâmpinat dificultăți în a fi tratată ca un profesionist de același nivel cu colegii săi bărbați.

Recunoașterea importantă a venit după publicarea, în revista Show, a reportajului despre iepurașii Playboy. Pentru materialul realizat în două părți, Steinem a folosit o identitate falsă și a lucrat timp de câteva săptămâni ca iepurașă.

În relatarea sa, ea a descris regulile impuse femeilor care lucrau în cluburile Playboy. Acestea trebuiau să se „gândească întotdeauna la ceva fericit” pentru a afișa o atitudine veselă în fața clienților bărbați, deși cluburile rețineau o parte considerabilă din bacșișuri și le obligau să poarte ținute sumare și tocuri foarte înalte. Steinem a relatat că picioarele i se umflaseră atât de mult încât mărimea lor crescuse permanent cu jumătate de număr.

Pe măsură ce devenea tot mai cunoscută ca activistă feministă, Steinem a contribuit la lansarea a două publicații importante. În 1968, a devenit redactor fondator și editorialist politic al revistei New York.

Un an mai târziu, articolul său „După puterea neagră, eliberarea femeilor” i-a consolidat poziția în mișcarea feministă. În 1971, Steinem a cofondat revista Ms., care a apărut inițial sub forma unui insert în revista New York, înainte de a deveni o publicație independentă în anul următor.

În 1976, Ms. a devenit prima publicație națională care a prezentat violența domestică pe copertă. Activitatea lui Steinem s-a concentrat în acei ani asupra mai multor cauze, inclusiv legalizarea avortului, egalitatea de gen la locul de muncă și combaterea abuzului asupra copiilor.

Poziția sa de lider feminist nu a fost lipsită de critici. Inclusiv unele persoane din propria mișcare au considerat că era „prea frumoasă” pentru mesajul feminist pe care îl susținea și au criticat faptul că purta uneori fuste mini în aparițiile televizate din anii 1970.

În 1992, Steinem a publicat „Revoluție din interior: O carte despre stimă de sine”, volum axat pe dezvoltarea personală. Ea explica faptul că schimbările sociale presupun și existența unei forțe interioare la nivel individual. Cartea a fost însă criticată de unii comentatori, care au considerat că reprezenta o îndepărtare de activismul său anterior.

În septembrie 2020, pe vremea când Donald Trump era președinte, Steinem a vorbit despre modul în care a primit criticile venite de-a lungul carierei. „Cele mai dureroase critici sau atacuri vin de la oameni care îți împărtășesc valorile, nu de la oameni care nu le împărtășesc”, a declarat ea pentru The New York Times. „Dacă Trump ar vorbi de bine despre mine, m-aș împușca.”

Steinem a fost implicată și în activitatea politică, iar în 1971 a cofondat Grupul Național Politic al Femeilor, organizație creată pentru creșterea numărului femeilor care ocupau funcții legislative.

Activitatea sa a continuat în ciuda unor probleme de sănătate. La 52 de ani a fost diagnosticată cu cancer la sân, însă boala a fost depistată devreme și a putut fi tratată.

La 79 de ani, Steinem a primit Medalia Prezidențială a Libertății din partea președintelui de atunci, Barack Obama. Parcursul său a fost prezentat și pe ecran, inclusiv în miniseria FX „Mrs. America”, difuzată pe Hulu în 2020.

Jurnalista a primit numeroase distincții pentru activitatea sa, inclusiv Premiul pentru întreaga carieră în jurnalism acordat de Societatea Jurnaliștilor Profesioniști.

Steinem s-a căsătorit în anul 2000, la vârsta de 66 de ani, cu avocatul și antreprenorul David Bale, tatăl actorului Christian Bale. Căsătoria i-a surprins pe mulți dintre susținătorii săi, deoarece Steinem criticase de-a lungul timpului instituția căsătoriei și susținuse că aceasta poate afecta relațiile.

David Bale a murit de limfom la trei ani după căsătorie. Ulterior, întrebată de ce și-a schimbat poziția față de căsătorie, Steinem a răspuns: „Nu m-am schimbat. Căsătoria s-a schimbat”.

„Dacă m-aș fi căsătorit când trebuia să mă căsătoresc, mi-aș fi pierdut numele, domiciliul legal, ratingul de credit, multe dintre drepturile mele civile”, a adăugat ea.

Steinem a spus pentru Times că Bale a ajutat-o să înțeleagă importanța de a trăi momentul și de a face lucrurile pe care și le propusese.