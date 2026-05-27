Yi He intră în topul Fortune. Cine este cofondatoarea Binance, femeia care controlează un imperiu crypto evaluat la miliarde de dolari

Yi He, cofondatoare și Co-CEO al Binance, a fost inclusă în 2026 în clasamentul Fortune „Cele mai puternice femei din Business”, unde ocupă poziția 64. Cofondatoarea Biance este prima femeie lider provenită direct din industria criptomonedelor care ajunge în acest top dominat tradițional de șefi din bănci, tehnologie și marile corporații globale. Averea ei este estimată între 1 și 1,8 miliarde de dolari, în principal datorită participației importante pe care o deține în Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare crypto din lume după volumele procesate zilnic.

Ascensiunea lui Yi He este considerată una dintre cele mai spectaculoase din industria tehnologică globală. Născută în 1986, în provincia Sichuan din China, ea a crescut într-o familie modestă de profesori, într-o zonă rurală afectată de lipsuri economice severe.

„Sunt onorată să primesc această recunoaștere care nu face decât să-mi intensifice angajamentul față de cele 310 milioane de oameni care își pun încrederea în Binance în fiecare zi – inclusiv un fiu din Nairobi care trimite salariile acasă mamei sale și o femeie dintr-un mic oraș indian care își deschide primul cont la cincizeci de ani. Accesul la servicii financiare nu a fost niciodată la fel pentru toată lumea, iar această încredere este ceva ce trebuie să câștigăm în fiecare zi. Nu m-am gândit niciodată la rolul meu ca fiind pur și simplu conducerea unei companii. Mă gândesc la modul în care oferim oamenilor servicii la care nu aveau acces până acum, în tradiționalul sistem financiar – multe dintre ele femei, multe dintre ele în locuri care nu sunt mereu considerate prioritare. 310 milioane este un număr pentru care suntem recunoscători. Este, de asemenea, o mică parte dintre oamenii pe care această industrie a fost construită să îi deservească. Dorim să ajungem să deservim trei miliarde – aproximativ pe toți cei care se află încă în afara sistemului financiar tradițional de astăzi. Un viitor în care banii se mișcă la fel de liber ca informațiile, în care oamenii, software-ul și agenții AI împărtășesc aceeași economie deschisă, în care nimeni nu are nevoie de permisiune pentru a participa. Această viziune este cea mă motivează. În multe privințe, încă pare ca în prima zi”, a spus Yi He.

Presa internațională notează că în copilăria ei multe gospodării din regiune nu aveau acces constant la electricitate și apă curentă. Tatăl ei, care era învățător, a murit când Yi He avea doar nouă ani, iar situația financiară a familiei s-a deteriorat rapid după acel moment.

Pentru a-și ajuta familia, viitoarea miliardară a început să muncească încă din adolescență. Înainte de a intra în industria tehnologiei, Yi He a lucrat inclusiv în promovare și televiziune, devenind ulterior prezentatoare pentru o emisiune de turism din China.

Experiența acumulată în media avea să joace un rol esențial în cariera sa ulterioară, mai ales în ceea ce privește comunicarea publică, brandingul și dezvoltarea comunităților online.

Intrarea lui Yi He în industria criptomonedelor s-a produs în 2014, când a ocupat funcția de director de marketing la platforma OKCoin, unul dintre primii mari jucători din piața crypto asiatică.

Acolo l-a cunoscut pe Changpeng Zhao, cunoscut internațional drept CZ, inginerul care avea să fondeze ulterior Binance. În 2017, cei doi au lansat oficial platforma, într-un moment în care piața criptomonedelor începea una dintre cele mai rapide expansiuni din istorie.

Binance este în prezent cea mai mare bursă de criptomonede din lume după volumele tranzacționate și numărul de utilizatori. Platforma permite cumpărarea, vânzarea și tranzacționarea a sute de active digitale și oferă servicii financiare precum staking, produse derivate, creditare crypto și infrastructură blockchain.

„Yi He a fost o parte esențială a Binance încă de la început”, a declarat Richard Teng, actualul Co-CEO al Binance, după promovarea lui Yi He în structura de conducere a companiei.

În doar câteva luni de la lansare, Binance a depășit competitori consacrați și a devenit lider global al pieței. În timp ce CZ a devenit imaginea publică a companiei, Yi He a coordonat marketingul global, strategia de creștere și dezvoltarea comunităților internaționale.

Mai mulți analiști din industrie afirmă că succesul Binance s-a datorat inclusiv modelului agresiv de expansiune construit de Yi He, care a transformat compania într-un brand dominant în ecosistemul crypto.

„Cultura fondatorilor” reprezintă unul dintre principiile centrale ale Binance”, a explicat Yi He într-un interviu pentru Fortune, referindu-se la modelul prin care compania încearcă să păstreze mentalitatea agresivă de startup chiar și după transformarea într-un gigant global al pieței crypto.

Estimările privind averea lui Yi He diferă în funcție de evaluarea Binance și de evoluția pieței criptomonedelor, caracterizată prin volatilitate ridicată.

Mai multe publicații financiare internaționale estimează că executiva controlează aproximativ 10% din structurile asociate Binance. Pe baza acestor participații, averea ei este evaluată între 1 și 1,8 miliarde de dolari.

O parte importantă din această valoare este legată de succesul tokenului BNB, activul digital asociat ecosistemului Binance, care a devenit unul dintre cele mai importante tokenuri din piața crypto globală.

În anumite perioade de creștere accelerată a pieței, Binance a fost evaluată la zeci sau chiar sute de miliarde de dolari, ceea ce a contribuit direct la creșterea averilor fondatorilor companiei.

Pe lângă participația în Binance, Yi He coordonează și YZi Labs, fostul Binance Labs, fondul de investiții al grupului. Divizia finanțează startup-uri din blockchain, inteligență artificială și infrastructură digitală, multe dintre acestea devenind ulterior companii evaluate la miliarde de dolari.

Includerea lui Yi He în clasamentul Fortune este interpretată drept un semnal puternic privind maturizarea industriei activelor digitale și integrarea acesteia în economia globală.

Această ultimă recunoaștere reflectă și amploarea la care a ajuns platforma la construirea căreia Yi He a contribuit. Binance deservește astăzi peste 310 milioane de utilizatori înregistrați la nivel global și rămâne principalul furnizor mondial de ecosisteme blockchain și infrastructură pentru active digitale. Numai în 2025, platforma a procesat un volum de tranzacționare de 34 de trilioane de dolari, aducând volumul său cumulativ total la 145 de trilioane de dolari până la sfârșitul anului 2025. Compania se extinde, de asemenea, dincolo de criptomonede, într-o gamă mai largă de clase de active și servicii financiare, în concordanță cu viziunea sa de a construi o super-aplicație financiară pentru economia digitală.

Timp de mulți ani, criptomonedele au fost privite drept active speculative aflate în afara sistemului financiar tradițional. În prezent, marile platforme crypto administrează lichidități de zeci de miliarde de dolari și atrag investiții masive din partea fondurilor instituționale și companiilor internaționale.

Fortune a subliniat că poziția ocupată de Yi He reflectă influența tot mai mare pe care industria blockchain o are asupra piețelor financiare globale și asupra infrastructurii digitale internaționale.