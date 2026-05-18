Un prim termen esențial este blockchain, tehnologia pe care se bazează criptomonedele. Aceasta poate fi înțeleasă ca un registru digital în care tranzacțiile sunt înregistrate transparent și greu de modificat ulterior. Pe această infrastructură funcționează active precum Bitcoin, prima și cea mai cunoscută criptomonedă, dar și Ethereum, recunoscut pentru utilizarea contractelor inteligente sau smart contracts. Acestea sunt programe care execută automat anumite acțiuni atunci când sunt îndeplinite condiții prestabilite, fiind folosite în multe aplicații de tip DeFi.

O altă categorie importantă este cea legată de modul în care sunt păstrate activele digitale. Un crypto wallet este portofelul în care utilizatorii își pot stoca criptomonedele. Acesta poate fi de tip hot wallet, conectat la internet și mai ușor de folosit pentru tranzacții frecvente, sau cold wallet, păstrat offline și considerat mai sigur pentru dețineri pe termen lung. În acest context, private key și seed phrase sunt termeni critici. Ele funcționează ca elemente de acces la fonduri, iar pierderea sau divulgarea lor poate duce la pierderea definitivă a activelor.

Pentru a înțelege comportamentul pieței, investitorii întâlnesc frecvent termeni precum HODL, FOMO, FUD, bull market și bear market. HODL descrie strategia de a păstra un activ pe termen lung, indiferent de fluctuațiile pe termen scurt. FOMO, prescurtare de la „Fear of Missing Out”, apare atunci când investitorii cumpără impulsiv de teama de a rata o creștere rapidă. FUD, adică „Fear, Uncertainty and Doubt”, se referă la știri, zvonuri sau mesaje negative care pot genera panică. Un bull market indică o perioadă de creștere și încredere, în timp ce un bear market descrie o piață aflată în scădere, marcată de prudență și incertitudine.

La fel de important este termenul DYOR, adică „Do Your Own Research”. Într-o piață volatilă, în care opiniile circulă rapid pe rețelele sociale, investitorii ar trebui să verifice informațiile, să înțeleagă proiectele în care investesc și să nu ia decizii exclusiv pe baza recomandărilor altora. Un alt termen des întâlnit este whale, care descrie un investitor sau o organizație ce deține o cantitate foarte mare de criptomonede. Mișcările acestor portofele pot influența prețurile, mai ales în cazul activelor cu lichiditate mai redusă.

Un alt termen important este staking, care presupune blocarea unor criptomonede pentru a susține funcționarea unei rețele blockchain, în schimbul unor recompense. Utilizatorii mai întâlnesc și conceptul de gas fees, taxele plătite pentru procesarea tranzacțiilor pe anumite rețele. Aceste costuri pot varia, mai ales atunci când rețeaua este aglomerată.

Pentru alegerea unei platforme de tranzacționare, siguranța și transparența au devenit criterii tot mai importante. Termenul proof of reserves arată că o platformă publică dovezi privind activele pe care le deține pentru a acoperi fondurile utilizatorilor. În cazul Bitget, acest tip de transparență este completat de un fond de protecție dedicat utilizatorilor și de instrumente utile pentru începători, precum Copy Trading, conturi demo, resurse educaționale și funcționalități bazate pe automatizare. Platforma permite accesul la o gamă largă de active digitale, iar prin modelul de tip Universal Exchange integrează și instrumente precum acțiuni, ETF-uri sau aur.

Înainte de orice investiție, vocabularul de bază poate face diferența dintre o decizie impulsivă și una mai bine fundamentată. Înțelegerea termenilor nu elimină riscurile, dar îi ajută pe utilizatori să navigheze mai clar o piață volatilă și complexă. Pentru investitorii aflați la început, primul pas ar trebui să fie educația, urmată de sume mici, cercetare proprie și utilizarea unor platforme care oferă instrumente de siguranță, transparență și control.

Material realizat in colaborare cu Bitget Academy