România, singurul stat NATO în care soldații folosesc încă arme de calibrul 7,62. General în rezervă: Ar trebui să avem aparatură de ochire și de vedere pe timp de noapte

Generalul (r.) Dorin Toma susține că Armata Română se confruntă cu probleme importante în ceea ce privește înzestrarea și pregătirea militarilor. Fostul comandant afirmă că România este singurul stat membru NATO în care soldații folosesc în continuare arme de calibrul 7,62 mm și spune că ritmul cheltuirii fondurilor pentru apărare ridică semne de întrebare.

Generalul în rezervă Dorin Toma a declarat la emisiunea „Marius Tucă Show” că, după anul 2022, statele membre NATO au fost nevoite să își intensifice cooperarea pentru a putea opera împreună în condiții reale.

Potrivit acestuia, Armata Română ar fi trebuit să participe mai activ la programele comune de instruire și la dezvoltarea interoperabilității cu celelalte armate aliate, transmite Gândul.

Dorin Toma a afirmat că a susținut în mod constant implicarea unui număr cât mai mare de structuri ale Armatei Române în aceste exerciții și a apreciat că lipsa de disponibilitate ar putea avea la bază o evaluare militară greșită a situației sau o abordare specifică perioadelor de pace.

„În 2022 s-a plecat de la zero. Deși eram toți membrii NATO, nu puteam opera împreună. Pur și simplu am constatat asta. Reproșul, cu ghilimelele de rigoare, pe care eu l-aș putea adresa Armatei Române este că nu întotdeauna a fost disponibilă de a participa la acest efort. Mai ales că era în interesul Armatei Române, în primul rând și în interesul României. Adică să contribui efectiv la acest efort. Mi-e greu să înțeleg. Am insistat permanent ca cât mai multe structuri din Armata României să participe la acest efort de instruire în comun și de realizare a unor interoperabilități. A fost o chestiune militară de neînțelegere probabil a situației. Au fost ancorați în acea birocrație pe timp de pace.”, menționează comandantul.

Generalul în rezervă a susținut că România este singurul stat membru NATO în care soldații nu dispun de arme moderne sau cel puțin de armament calibrat la standardul utilizat în Alianță.

Acesta a declarat că militarii folosesc în continuare arme de calibrul 7,62 mm, în timp ce standardul NATO este de 5,56 mm.

„Cred că suntem singura țară NATO în care soldatul nu are o armă performantă sau măcar de calibrul NATO. Folosim 7.62 în loc de 5.56, iar pe aceste arme ar trebui să avem aparatură de ochire și de vedere pe timp de noapte. Este straniu …”, afirmă generalul.

Dorin Toma a analizat și execuția bugetară a Ministerului Apărării Naționale, susținând că nivelul cheltuielilor pentru înzestrare este mult sub cel prevăzut în buget.

Potrivit acestuia, în primele șase luni ale anului ar fi fost cheltuite aproximativ 800 de milioane de euro pentru înzestrare, deși bugetul destinat acestui capitol este de aproximativ 4 miliarde de euro.

Generalul a atras atenția și asupra cheltuielilor de operare, unde sunt incluse instruirea, mentenanța, piesele de schimb și bunurile necesare funcționării armatei. El a afirmat că, din aproximativ 9 miliarde de lei prevăzute pentru aceste activități, până în prezent ar fi fost cheltuit în jur de un miliard de lei.

În opinia sa, o armată profesionistă ar trebui să direcționeze aproximativ 20% din buget către cheltuielile de operare, pentru a asigura pregătirea și funcționarea eficientă a structurilor militare.

„Execuția bugetară pentru înzestrare … Armata Română a cheltuit în primele 6 luni în jur de 800 de milioane de euro. Deși, conform bugetului, președintele a spus că 40% din buget va fi pentru înzestrare, ceea ce înseamnă în jur de 4 miliarde de euro. Deci, după 6 luni, au cheltuit 800 de milioane de euro, în loc de 4 miliarde. Până la sfârșitul anului vom vedea. Dar ceea ce este poate mai important este că a cheltuit doar 1 miliard de lei din 48 de miliarde, cât este bugetul pentru cheltuieli de operare, unde intră bunuri și servicii, unde intră instruirea, mentenanța, piese de schimb și așa mai departe. O armată profesionistă ar trebui să aloce cel puțin 20% pentru operare. Asta înseamnă că din bugetul Apărării, din vreo 48 de miliarde de lei, vreo 9 miliarde ar trebui investite pe operare. Bugetul oferă opțiuni pentru a rezolva și aceste probleme”, a explicat Toma la emisiunea „Marius Tucă Show”.

Potrivit datelor oficiale, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2026 este de 49,426 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,45% din produsul intern brut.

Bugetul reprezintă o creștere de aproximativ 19% față de anul precedent. De asemenea, între 2015 și 2023, România nu a atins pragul de 2% din PIB destinat investițiilor în apărare, nivelul alocărilor situându-se, potrivit informațiilor prezentate, între 1,5% și 1,7% din PIB.