De ce Armata Română a refuzat, în 2018, să cumpere radare antidronă? Generalul Dorin Toma dezvăluie cine a luat decizia

Generalul Dorin Toma avertizează că România a întârziat modernizarea apărării antiaeriene și anti-dronă. El a explicat public, duminică, de ce capacitățile militare sunt insuficiente și cum ar fi putut fi evitate vulnerabilitățile strategice.

Fostul comandant al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est al NATO de la București, generalul Dorin Toma, susține că unele voci din spațiul public reproșează cetățenilor români lipsa de solidaritate națională și de mobilizare civică, sugerând chiar că opiniile critice ar putea fi cenzurate în acest context.

Acesta a susținut, pe Facebook, că solidaritatea față de cetățenii direct afectați de actualele riscuri de securitate sau față de populația din zonele apropiate conflictelor există deja la nivel societal, însă a afirmat că nu poate fi vorba despre solidaritate față de lideri pe care îi consideră incompetenți în gestionarea securității naționale.

În ceea ce privește noțiunea de patriotism, generalul a afirmat că aceasta ar trebui înțeleasă mai degrabă ca o datorie civică, criticând totodată lipsa de viziune și de acțiune strategică în adaptarea la schimbările geopolitice, tehnologice și militare actuale. El a susținut că există o tendință de evitare a asumării responsabilității, respingând ideea că rezultatele ar fi fost inevitabile indiferent de măsurile luate.

Referindu-se la programul SAFE și la achizițiile din domeniul apărării antiaeriene și anti-dronă, acesta a arătat că sunt prevăzute achiziții de radare tactice mobile de tip GM200 produse de Thales, precum și sisteme C-RAM și anti-dronă SKYNEX și SKYRANGER de la Rheinmetall. În opinia sa, unele dintre aceste capabilități ar fi fost propuse sau disponibile pentru achiziție încă din anii anteriori, iar procesul de decizie ar fi fost întârziat semnificativ.

El a afirmat că, în contextul războiului din Ucraina, au existat inclusiv propuneri de transfer tehnologic și integrare a producției în industria națională de apărare, care nu ar fi fost valorificate la timp. El a susținut că modernizarea sistemelor existente și dezvoltarea de soluții complementare, inclusiv în zona dronelor interceptoare, ar fi trebuit accelerate prin parteneriate cu industria de tehnologie.

În evaluarea sa, o serie de investiții relativ reduse și realizate mai devreme ar fi putut asigura, în opinia sa, o capacitate de detecție și reacție mai eficientă în prezent. El a concluzionat că principalele vulnerabilități provin din întârzierea deciziilor strategice, în timp ce autoritățile promit că sistemele moderne de apărare vor deveni operaționale abia în următorii ani.