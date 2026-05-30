Autostrada Transilvania, tot mai aproape de finalizare. Lotul ajuns la 98%. Trei noi contracte semnate prin SAFE pentru drumuri de mare viteză

Infrastructura rutieră din România înregistrează progrese majore prin monitorizarea accelerată a lucrărilor și semnarea de noi contracte strategice. În timp ce loturile dintre Nădășelu și Zimbor de pe Autostrada Transilvania au atins un stadiu de execuție de 98%, autoritățile au parafat trei noi acorduri finanțate prin programul european SAFE pentru drumuri de mare viteză cu utilitate duală, civilă și militară.

Infrastructura rutieră din România înregistrează progrese majore pe mai multe șantiere importante, conform ultimelor date oficiale. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 30 mai 2026, că stadiul fizic de realizare a secțiunilor cuprinse între localitățile Nădășelu și Zimbor, parte din Autostrada Transilvania, a atins un nivel de 98%.

Șeful companiei de drumuri a subliniat că lotul de autostradă se află foarte aproape de recepția finală.

Conform precizărilor făcute de oficialul de la drumuri, antreprenorul român UMB Spedition a mobilizat resurse semnificative pentru finalizarea proiectului. Pe șantierul care se întinde pe o lungime totală de 30,6 kilometri activează în prezent un efectiv de peste 510 muncitori, asistați de 238 de utilaje grele.

Această mobilizare masivă permite executarea simultană a mai multor categorii de lucrări complexe necesare pentru darea în trafic a șoselei de mare viteză.

Cristian Pistol a explicat că în această perioadă se desfășoară activități intense pentru așternerea ultimului strat de uzură asfaltic pe suprafața carosabilă. Totodată, echipele tehnice lucrează la amenajarea zonelor destinate parcărilor de scurtă durată și la definitivarea sistemelor destinate colectării și evacuării eficiente a apelor pluviale.

În paralel, pe traseul autostrăzii se montează elementele de siguranță rutieră, respectiv parapetul direcțional, sistemele inteligente de transport și rețelele moderne de iluminat public.

Cristian Pistol a oferit detalii importante și despre perspectivele de conectare a noilor tronsoane cu restul rețelei de drumuri rapide din Transilvania. După ce se vor finaliza integral lucrările aflate în execuție la cele două viaducte complexe de pe traseu, localizate la Țopa Mică și Nădășelu, rețeaua va asigura o legătură fluentă.

Prin corelarea acestora cu secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, care însumează 42,84 kilometri, se va deschide o rută continuă de circulație pe o lungime totală de 155 de kilometri, între Poarta Sălajului și municipiul Târgu Mureș.

Șeful CNAIR a pus accentul pe rolul strategic al acestor proiecte de anvergură, argumentând că dezvoltarea rapidă a Autostrăzii Transilvania reprezintă un element absolut vital pentru impulsionarea economiei naționale.

De asemenea, finalizarea acestei magistrale rutiere este esențială pentru optimizarea coridoarelor europene de transport în contextul geopolitic actual, subliniază Cristian Pistol. Finanțarea întregului proiect, care are o valoare contractuală totală de 1,625 miliarde de lei fără TVA, este garantată prin fondurile alocate prin Programul Transport 2021-2027.

„Autostrada Transilvania (A3): secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor la un pas de finalizare (98%)! Pe cei 30,6 km ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje care lucrează la: ♦ așternerea stratului de uzură asfaltic, ♦ amenajarea parcărilor de scurtă durată, ♦ finalizarea sistemelor de colectare și de evacuare a apelor pluviale, ♦ montarea parapetului direcțional, ♦ montarea sistemelor ITS și a celor de iluminat rutier. După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte de pe traseu (Țopa Mică și Nădășelu) și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Construcția Autostrăzii Transilvania este vitală pentru dezvoltarea economiei României și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geopolitic. Valoarea contractului este de 1,625 miliarde lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

Vești pozitive privind extinderea infrastructurii naționale au fost oferite și de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Acesta a transmis pe rețelele de socializare că oficialii români au semnat trei contracte noi pentru proiectarea și execuția unor segmente de drum de mare viteză care prezintă o utilitate duală, atât civilă, cât și militară.

Oficialul guvernamental a punctat că numărul total al contractelor parafate prin programul european SAFE a ajuns la șase, dintr-un pachet complet de nouă proiecte aprobate.

Secretarul de stat a oferit clarificări structurate despre noile investiții, menționând că pentru Drumul Expres Suceava – Siret, componentă a autostrăzii A7, s-au atribuit contracte unei asocieri româno-ucrainene conduse de firma Far Foundation.

Acordurile vizează primul lot, situat între Suceava și Dărmănești, lung de 18,6 kilometri, cu o valoare de 2,09 miliarde lei, și lotul doi, între Dărmănești și Bălcăuți, având 24,45 kilometri și un cost de 1,63 miliarde lei.

Traseul cumulat de aproximativ 43 kilometri va include 57 de poduri și pasaje, patru noduri rutiere majore și parcări dotate cu stații pentru încărcarea mașinilor electrice. Termenele de finalizare variază între 33 și 36 de luni.

În același timp, reprezentantul ministerului a anunțat semnarea contractului pentru Lotul 3 Lețcani – Iași, parte integrantă din Autostrada Unirii A8, atribuit unui constructor spaniol pentru suma de 3,93 miliarde de lei fără TVA.

Acest segment de 17,7 kilometri presupune realizarea a 18 poduri, șase tuneluri și un centru modern de monitorizare, având o durată contractuală de 46 de luni.

Irinel Ionel Scrioșteanu a mai subliniat că toate aceste lucrări beneficiază de finanțare externă nerambursabilă, aprobată în regim accelerat de Comisia Europeană, impunând semnarea documentelor oficiale până la sfârșitul lunii mai.