Infrastructura Moldovei: S-au semnat contracte pentru drumul expres Suceava–Siret și Autostrada A8

Autoritățile române au făcut un pas decisiv în dezvoltarea infrastructurii din regiunea Moldovei prin semnarea a două contracte majore, cu o valoare totală de peste șapte miliarde de lei. Aceste proiecte strategice vizează lansarea primilor patruzeci și trei de kilometri din drumul expres Suceava–Siret și construirea unui tronson esențial din Autostrada Unirii, menit să conecteze eficient rețeaua la coridoarele europene.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a făcut un pas deosebit de important pentru realizarea drumului expres Suceava–Siret. Directorul general Cristian Pistol a anunțat vineri, 29 mai 2026, că primele contracte pentru proiectarea și execuția inițială a acestui obiectiv strategic au fost semnate oficial, marcând intrarea în linie dreaptă a primilor patruzeci și trei de kilometri.

Parteneriatul pentru executarea primelor două loturi a fost încheiat cu o asociere internațională formată din companii românești și ucrainene. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 3,72 miliarde de lei de lei, fără TVA. Primul lot face legătura între Suceava și Dărmănești pe o lungime de optsprezece kilometri, având un buget de peste două miliarde de lei, fără TVA.

Pentru acest sector, perioada alocată proiectării este de 9 luni, în timp ce execuția va dura 24 de luni.

Cel de-al doilea lot, cuprins între Dărmănești și Bălcăuți, se întinde pe 24 de kilometri și are un buget de peste un 1,63 miliarde de lei. În acest caz, etapa de proiectare va dura 12 luni, fiind urmată de 24 de luni pentru execuție.

Ambele segmente de drum sunt incluse într-un pachet de obiective strategice cu rol dual, civil și militar. Finanțarea va fi asigurată prin programul european SAFE, în momentul în care acesta va deveni operațional. Proiectul include o infrastructură complexă, fiind prevăzută construirea a cincizeci și șapte de structuri majore, printre care se numără poduri, pasaje și viaducte.

De asemenea, vor fi amenajate patru noduri rutiere esențiale pentru conectarea cu drumurile naționale și parcări moderne dotate cu stații pentru încărcarea mașinilor electrice.

Întregul drum expres va avea o lungime de peste 55 de kilometri, fiind o continuare a Autostrăzii Moldovei. Cristian Pistol a subliniat că această infrastructură de mare viteză dezvoltă economia României și întărește apărarea țării prin conectarea cu rețeaua rutieră din Ucraina.

„Primii 43 km ai DEx Suceava–Siret intră în linie dreaptă! Am semnat astăzi contractele pentru proiectarea și execuția primelor două loturi ale #DEx Suceava–Siret, în valoare totală de 3,72 miliarde lei (fără TVA), cu asocierea româno-ucraineană Far Foundation SRL – Automagistral Pivden SRL – Lincor Trans SRL: – Lotul 1 (Suceava–Dărmănești) – 18,6 km, 2,09 miliarde lei (fără TVA): 9 luni proiectare, 24 de luni execuție. – Lotul 2 (Dărmănești–Bălcăuți) – 24,45 km, 1,63 miliarde lei (fără TVA): 12 luni proiectare, 24 de luni execuție. Ambele loturi fac parte din pachetul de obiective cu rol dual – civil și militar – și vor fi finanțate prin programul #SAFE, la momentul operaționalizării acestuia. Pe traseul celor două loturi vor fi construite 57 de structuri (poduri, pasaje și viaducte) și 4 noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2–DN2P), DN2–DN2H (Rădăuți) și DN2 (Siret Sud). Vor fi amenajate și parcări dotate cu stații de încărcare pentru autovehicule electrice. DEx Suceava–Siret, în lungime de 55,7 km, se construiește în prelungirea #A7 (Autostrada Moldovei) și va conecta infrastructura rutieră a României cu cea a Ucrainei. Construim infrastructură rutieră de mare viteză care dezvoltă economia României și întărește apărarea țării”, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook vineri, 29 mai 2026.

Tot astăzi, Ministerul Transporturilor a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Tronsonului trei Lețcani – Iași, o secțiune strategică din Autostrada Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Secretarului de Stat Horațiu Cosma și a reprezentanților constructorului FCC Construccion.

Secretarul de Stat a evidențiat importanța momentului, arătând că acest contract de aproximativ 3,9 miliarde de lei, fără TVA, reprezintă un angajament ferm al autorităților.

Oficialul a declarat că unirea Moldovei la rețelele europene reprezintă o prioritate absolută, iar perioada de implementare de 46 de luni va fi monitorizată riguros.

Din acest interval, 10 luni sunt destinate proiectării, iar 36 de luni sunt rezervate pentru execuția lucrărilor.

Noul tronson va avea o lungime de peste 17 kilometri. Horațiu Cosma a precizat că proiectul are un specific tehnic complex, iar finanțarea este asigurată, iar constructorul deține expertiza necesară.

Pe traseu se vor construi optsprezece structuri majore și șase tuneluri moderne. Secretarul de stat a explicat că siguranța participanților reprezintă un pilon central, motiv pentru care se integrează soluții tehnologice de ultimă generație.

O clădire specială va fi ridicată pentru monitorizarea sistemelor din tuneluri, iar conexiunea cu rețeaua rutieră din județul Iași se va realiza prin două noduri rutiere.

În final, oficialul a afirmat că echipa va fi prezentă constant pe șantier pentru a sprijini constructorul și pentru a asigura respectarea graficului de activități.