Un nou pas pentru drumul care poate schimba legătura dintre Gorj și restul țării. Cine a câștigat contractul pentru Lotul 6
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Potrivit secretarui de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AȘ (lider) – MIS Grup a fost desemnată câștigătoarea procedurii pentru contractul de construire a Lotului 6, tronson care va asigura legătura dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești.
Primul constructor desemnat pentru un lot al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu
Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma printr-o postare publicată pe rețelele sociale. Acesta a precizat că este primul lot de pe traseul Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu care ajunge în această etapă a procedurii, reprezentând un pas înainte pentru dezvoltarea conexiunii de mare viteză dintre județul Gorj și rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres.
„Primul constructor desemnat pentru Drumul Expres Filiași – Târgu Jiu! Asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AȘ (lider) – MIS Grup a fost desemnată câștigătoarea contractului pentru construcția Lotului 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, sectorul dintre centura municipiului Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Este primul lot de pe traseul Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu care ajunge în această etapă, marcând un pas important pentru realizarea conexiunii de mare viteză dintre Gorj și rețeaua națională de autostrăzi și drumuri expres”, transmite Horațiu Cosma.
Lotul 6 are o lungime de 19,25 kilometri și este prevăzut cu mai multe lucrări de infrastructură. Proiectul include 25 de structuri, între care un tunel rutier format din două galerii separate, un viaduct cu o lungime de 644 de metri și un ecoduct destinat protejării faunei din zonă.
Pe traseul acestui sector sunt prevăzute și un nod rutier cu centura municipiului Târgu Jiu, un Centru de Întreținere și Coordonare, precum și două parcări de scurtă durată. Acestea vor fi dotate cu opt stații de încărcare pentru vehicule electrice.
Contractul prevede proiectarea și execuția lucrărilor
Potrivit informațiilor transmise de reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, durata contractului este de 34 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate etapei de proiectare, iar 24 de luni sunt destinate realizării lucrărilor de construcție.
- „Lotul 6 va avea o lungime de 19,25 km și include:
25 de structuri, inclusiv un tunel rutier cu două galerii separate;
- un viaduct de 644 m;
- un ecoduct pentru protejarea faunei;
- nod rutier cu centura municipiului Târgu Jiu;
- Centru de Întreținere și Coordonare;
- două parcări de scurtă durată dotate cu 8 stații de încărcare pentru vehicule electrice. Contractul prevede 34 de luni pentru proiectare și execuție, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării și 24 de luni lucrărilor efective”, a anunțat Horațiu Cosma.
Drumul de mare viteză Craiova – Filiași – Târgu Jiu este împărțit în șase loturi. Trei dintre acestea sunt prevăzute ca sectoare de autostradă între Craiova și Filiași, iar alte trei loturi sunt destinate realizării drumului expres între Filiași și Târgu Jiu.
Desemnarea constructorului pentru Lotul 6 reprezintă prima etapă de acest tip atinsă pe traseul Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, după finalizarea procedurii de atribuire pentru acest sector.
Traseul va asigura legătura dintre Gorj și rețeaua națională de transport
În mesajul transmis online, Horațiu Cosma a precizat că proiectul are rolul de a conecta județul Gorj cu infrastructura națională de transport și de a crea o legătură modernă către Craiova și coridoarele europene de transport.
„Drumul de mare viteză Craiova – Filiași – Târgu Jiu este alcătuit din 6 loturi: 3 loturi de autostradă între Craiova și Filiași și 3 loturi de drum expres între Filiași și Târgu Jiu. Desemnarea câștigătorului pentru acest sector reprezintă un semnal că proiectul începe să avanseze și în etapa concretă de implementare. Pentru Gorj, acest drum expres înseamnă acces mai rapid către rețeaua națională de transport, condiții mai bune pentru investiții și dezvoltare economică, precum și o legătură modernă cu Craiova și coridoarele europene de transport”, a mai anunțat Horațiu Cosma, Secretar de stat – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
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