România traversează una dintre cele mai intense perioade de dezvoltare a infrastructurii rutiere din ultimele decenii, cu investiții masive în autostrăzi și drumuri expres, derulate atât prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), cât și prin Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

Datele centralizate arată că, din septembrie 2021 și până în prezent, valoarea totală a proiectelor de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la aproximativ 90 de miliarde de lei, fără TVA.

Pe final de an, înainte de Ajunul Crăciunului, au fost dați în folosință aproximativ 50 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), pe sectorul Focșani – Adjud. Odată cu această deschidere, anul 2025 se încheie cu un total de 195 de kilometri puși în circulație pe A7, dintr-un total de 319 kilometri între Ploiești și Pașcani.

Practic, șoferii pot circula în prezent neîntrerupt pe aproximativ 250 de kilometri de autostradă, direct de la București până la Adjud, un progres considerabil pentru una dintre cele mai așteptate axe rutiere din țară.

Pe lângă A7, anul 2025 a adus în trafic și alte sectoare importante de infrastructură. A fost deschis A0 – Sector Sud – lotul 3 Bragadiru – Joița, cu o lungime de aproape 18 kilometri, precum și secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești de pe Autostrada Sibiu – Pitești, care însumează peste 14 kilometri.

Tot pe Autostrada Moldovei au fost finalizate loturile Mizil – Pietroasele și Pietroasele – Municipiul Buzău, cu o lungime totală de peste 42 de kilometri, alături de tronsonul Buzău – Vadu Pașii, de 3,4 kilometri.

La acestea se adaugă tronsonul Colonești – Oarja – Pitești, parte din Drumul Expres Craiova – Pitești, cu peste 12 kilometri, precum și primul tronson al legăturii A3 – DN1, în zona Tureni, din Drumul Expres Turda – Dej, care va asigura conexiunea Autostrăzii Transilvania cu zona Dejului.

Toate aceste deschideri au contribuit la reducerea timpilor de deplasare și la creșterea siguranței rutiere pe unele dintre cele mai aglomerate coridoare de transport.

La începutul anului 2025, CNAIR avea în derulare contracte pentru 654 de kilometri de autostradă și drumuri expres, unele aflate încă în faza de proiectare. Pe parcursul anului, o parte dintre aceste proiecte au fost finalizate, astfel că în prezent au rămas în lucru aproximativ 508 kilometri.

În paralel, compania a scos la licitație 318 kilometri de infrastructură rutieră, însă câștigători au fost desemnați pentru doar 152 de kilometri.

Pentru alți aproape 166 de kilometri, licitațiile sunt încă în curs și vizează proiecte majore precum autostrada Craiova – Filiași, Drumul Expres Filiași – Târgu Jiu, autostrada Timișoara – Moravița și Alternativa Techirghiol.

În cazul celor 152 de kilometri deja atribuiți, este vorba despre sectoarele Pașcani – Suceava, Craiova – Filiași (lotul 1), Timișoara – Moravița (lotul 2) și Drumul Expres Arad – Oradea (lotul 3).

Pentru anul viitor, planurile sunt și mai ambițioase. Autoritățile estimează că vor fi dați în trafic aproximativ 255 de kilometri de autostradă și drumuri expres, incluzând sectoare importante din A0 – Sector Nord, Autostrada Sibiu – Pitești, Autostrada Transilvania, Autostrada Focșani – Bacău, Autostrada Bacău – Pașcani și Drumul Expres Brăila – Galați.

Aceste deschideri ar urma să schimbe semnificativ harta mobilității rutiere, în special în Moldova și în jurul marilor centre urbane.

În paralel cu activitatea CNAIR, Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat în 2025 cinci contracte de proiectare și execuție pentru 189 de kilometri de autostradă și drumuri expres, cu o valoare de 22 de miliarde de lei, fără TVA.

Alte două contracte, însumând 78 de kilometri și aproximativ 10 miliarde de lei, au fost atribuite pentru proiecte precum Târgu Neamț – Târgu Frumos și Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, cel din urmă aflându-se în prezent în procedură de contestare.

În total, CNIR a lansat, din septembrie 2024, licitații pentru șapte obiective majore, cu o valoare cumulată de 33 de miliarde de lei. Compania a preluat și proiecte aflate în faza de studiu de fezabilitate, precum A3 Ploiești – Brașov și A13 Brașov – Bacău, și a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate al drumului de mare viteză București – Giurgiu.

Un element distinctiv al activității CNIR îl reprezintă introducerea unor criterii inovatoare în evaluarea ofertelor, precum punctaj pentru utilizarea BIM, stimulente pentru angajarea șomerilor din județele traversate de proiecte, folosirea forței de muncă din sistemul penitenciar sau utilizarea utilajelor hibride și electrice, cu impact pozitiv asupra mediului.

În plus, compania pune un accent deosebit pe Autostrada Unirii (A8), în special pe tronsoanele Târgu Neamț – Iași – Ungheni, considerate esențiale pentru fluidizarea traficului din nord-estul țării.

Pe lângă investițiile fizice, CNIR a derulat și un amplu proces de digitalizare, lansând un nou site, cu aplicații utile pentru public și imagini live de pe șantiere. Toate aceste măsuri conturează o strategie care urmărește nu doar construirea de kilometri de autostradă, ci și modernizarea modului în care sunt gestionate marile proiecte de infrastructură din România.