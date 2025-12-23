Un nou sector al Autostrada A7, cuprins între Focșani și Adjud, a fost deschis oficial traficului marți, marcând o etapă importantă în implementarea unuia dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră din România.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, tronsonul are o lungime de 50,5 kilometri și se desfășoară între kilometrii 144+500 și 195 ai autostrăzii, pe teritoriul județului Vrancea. Sectorul a fost dat în folosință după finalizarea lucrărilor și parcurgerea etapelor de recepție.

Odată cu punerea în trafic a acestui sector, șoferii pot circula fără întreruperi pe autostradă de la București la Adjud, pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri, folosind autostrăzile A3 și A7, au anunțat reprezentanții Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Autoritățile arată că această conexiune continuă reduce considerabil timpii de deplasare între sudul și estul țării, contribuind totodată la creșterea siguranței rutiere, prin scoaterea traficului greu de pe drumurile naționale intens circulate.

CNAIR subliniază că deschiderea tronsonului Focșani–Adjud are un impact semnificativ și asupra rețelei naționale de infrastructură rutieră de mare viteză.

”Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Este o investiţie vitală pentru economia Moldovei, care primeşte o şansă istorică la dezvoltare. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7. Anul viitor vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (335 km)”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Autostrada A7 este considerată un proiect strategic pentru regiunea Moldovei, facilitând transportul de mărfuri, mobilitatea forței de muncă și accesul mai rapid către Capitală și vestul țării. Finalizarea tronsoanelor aflate în execuție este așteptată să stimuleze investițiile, să reducă disparitățile regionale și să susțină dezvoltarea economică locală.

În prezent, lucrările sunt în desfășurare pe restul sectoarelor Autostrăzii Moldovei, cu obiectivul de a asigura, în cursul anului viitor, circulație neîntreruptă pe autostradă de la București până la Pașcani. Odată finalizat, coridorul A7 va deveni una dintre principalele axe rutiere nord–sud ale României, integrată în rețeaua europeană de transport.