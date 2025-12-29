În Franța, dacă depășești limita de viteză cu mai mult de 50 km/h, nu mai primești doar amendă. Fapta este acum infracțiune și poate duce chiar la închisoare. Legea nouă spune că șoferii pot primi până la 3 luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro. În plus, fapta apare în cazierul judiciar, ceea ce poate crea probleme în viața de zi cu zi.

Până acum, pentru aceeași faptă se dădea doar amendă (maximum 1.500 de euro) și se pierdeau 6 puncte de pe permis. Infracțiune devenea doar dacă șoferul repeta fapta.

Autoritățile franceze spun că vechile pedepse nu mai erau suficiente pentru că astfel de cazuri au devenit tot mai dese. În 2024 au fost peste 63.000 de depășiri de viteză de peste 50 km/h, cu 69% mai multe decât în 2017.

Viteza prea mare este a doua cauză principală a accidentelor mortale. În 2024, 3.190 de persoane au murit în Franța din cauza vitezei excesive, potrivit Departamentului pentru Siguranţă Rutieră din Franța.

În general, în Franța, regulile variază în funcție de condițiile meteorologice, potrivit Serviciului Public.