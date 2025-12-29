În Franța, dacă depășești limita de viteză cu mai mult de 50 km/h, poți ajunge la închisoare
În Franța, dacă depășești limita de viteză cu mai mult de 50 km/h, nu mai primești doar amendă. Fapta este acum infracțiune și poate duce chiar la închisoare. Legea nouă spune că șoferii pot primi până la 3 luni de închisoare și o amendă de 3.750 de euro. În plus, fapta apare în cazierul judiciar, ceea ce poate crea probleme în viața de zi cu zi.
Până acum, pentru aceeași faptă se dădea doar amendă (maximum 1.500 de euro) și se pierdeau 6 puncte de pe permis. Infracțiune devenea doar dacă șoferul repeta fapta.
Autoritățile franceze spun că vechile pedepse nu mai erau suficiente pentru că astfel de cazuri au devenit tot mai dese. În 2024 au fost peste 63.000 de depășiri de viteză de peste 50 km/h, cu 69% mai multe decât în 2017.
Viteza prea mare este a doua cauză principală a accidentelor mortale. În 2024, 3.190 de persoane au murit în Franța din cauza vitezei excesive, potrivit Departamentului pentru Siguranţă Rutieră din Franța.
Care sunt vitezele maxime admise în Franța?
În general, în Franța, regulile variază în funcție de condițiile meteorologice, potrivit Serviciului Public.
|Bandă de circulație
|Regula generală
|Șofer tânăr
( licență de probă )
|Autostradă
|130 km/h
|110 km/h (100 km/h pe porțiunile de autostradă unde viteza maximă admisă este mai mică de 130 km/h)
|Drum cu două benzi de rulare separate printr-o zonă centrală
|110 km/h
|100 km/h
|O secțiune de drum cu cel puțin două benzi alocate aceluiași sens de circulație.
|90 km/h
|80 km/h
|Drum cu două sensuri, fără separator central
|80 km/h
|80 km/h
|Aglomerare
|50 km/h
|50 km/h
Cu toate acestea, autoritatea locală responsabilă de trafic poate stabili viteza maximă admisă la 90 km/h (în loc de 80 km/h) pe secțiunile de drumuri cu două sensuri fără separator central care se află sub jurisdicția sa.
În caz de vizibilitate mai mică de 50 m:
|Bandă de circulație
|Vizibilitate mai mică de 50 m
|Autostradă
|50 km/h
|Drum cu două benzi de rulare separate printr-o zonă centrală
|50 km/h
|O secțiune de drum cu cel puțin două benzi alocate aceluiași sens de circulație.
|50 km/h
|Drum cu două sensuri, fără separator central
|50 km/h
|Aglomerare
|50 km/h
Pe vreme ploioasă sau alte precipitați:
|Bandă de circulație
|Pe vreme ploioasă
|Autostradă
|110 km/h
|Drum cu două benzi de rulare separate printr-o zonă centrală
|100 km/h
|O secțiune de drum cu cel puțin două benzi alocate aceluiași sens de circulație.
|80 km/h
|Drum cu două sensuri, fără separator central
|80 km/h
|Aglomerare
|50 km/h
Cu toate acestea, autoritatea locală responsabilă de trafic poate stabili viteza maximă admisă la 90 km/h (în loc de 80 km/h) pe secțiunile de drumuri cu două sensuri fără separator central care se află sub jurisdicția sa.
Care sunt sancțiunile pentru depășirea limitei de viteză în Franța?
Viteză mai mică de 5 km/h: amendă ce variază în funcție de viteza maximă admisă.
Viteză între 5 și 19 km/h: amendă ce variază în funcție de viteza maximă admisă.
Viteză între 20 km/h și 29 km/h: Depășirea vitezei cuprinse între 20 km/h și 29 km/h este o contravenție de gradul IV. Trebuie să plătiți o amendă fixă de 135 de euro. Pierdeți 2 puncte de pe permisul de conducere.
Viteză între 30 km/h și 39 km/h: Depășirea vitezei cuprinse între 30 km/h și 39 km/h este o contravenție de gradul IV. Trebuie să plătiți o amendă fixă de 135 de euro. Pierdeți 3 puncte de pe permisul de conducere. Riscați următoarele sancțiuni suplimentare:
- suspendarea permisului de conducere pe o perioadă maximă de 3 ani, cu posibile ajustări în afara activității profesionale;
- interdicții de conducere pentru anumite vehicule, inclusiv vehicule care nu necesită permis, pentru o perioadă de până la 3 ani;
- trebuie să parcurgeți, pe cheltuiala proprie, un curs de conștientizare a siguranței rutiere.
Viteză între 40 km/h și 49 km/h: Depășirea vitezei cuprinse între 40 km/h și 49 km/h este o contravenție de gradul IV. Trebuie să plătiți o amendă fixă de 135 de euro. Pierdeți 4 puncte de pe permisul de conducere. Riscați următoarele sancțiuni suplimentare:
- suspendarea permisului de conducere pe o perioadă maximă de 3 ani, cu posibile ajustări în afara activității profesionale;
- interdicții de conducere pentru anumite vehicule, inclusiv vehicule care nu necesită permis, pentru o perioadă de până la 3 ani;
- trebuie să parcurgeți, pe cheltuiala proprie, un curs de conștientizare a siguranței rutiere.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.