Banca Națională a României a anunțat că, începând cu data de 5 ianuarie 2026, nu va mai publica cursul de schimb al levei bulgărești (BGN) în raport cu leul românesc (RON).

Decizia este determinată de aderarea Bulgariei la zona euro și de adoptarea monedei euro ca monedă oficială de către statul vecin, proces care va fi finalizat la 1 ianuarie 2026.

Astfel, leva bulgărească va fi retrasă treptat din circulație, iar referințele oficiale la cursul acesteia nu vor mai fi necesare.

Potrivit informațiilor transmise de banca centrală, încetarea publicării cursului BGN/RON este o consecință directă a dispariției levei ca monedă națională.

Rata de conversie stabilită de Consiliul Uniunii Europene pentru trecerea la euro este una fixă, respectiv 1 euro pentru 1,95583 leva bulgărești.

Această paritate va fi utilizată în toate operațiunile de conversie și va constitui baza legală pentru schimbarea monedei.

Bulgaria, cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, va deveni astfel cea de-a 21-a țară care adoptă moneda euro.

Autoritățile de la Bruxelles și Sofia consideră că aderarea la zona euro va contribui la stimularea economiei bulgare, la creșterea investițiilor și la consolidarea orientării pro-occidentale a țării. Integrarea în mecanismele financiare ale zonei euro este văzută și ca un pas important pentru stabilitatea macroeconomică pe termen lung.

Unul dintre principalele subiecte de interes pentru populație îl reprezintă evoluția prețurilor după introducerea euro. Experiențele anterioare din alte state arată că, în perioada de tranziție, pot apărea creșteri punctuale de prețuri, dacă unii comercianți încearcă să profite de schimbarea monedei.

În acest context, autoritățile bulgare au anunțat că vor implementa măsuri de protecție a consumatorilor. În lunile de dinainte și de după adoptarea euro, toate prețurile vor fi afișate simultan în leva și în euro, pentru a permite verificarea corectitudinii conversiei. Instituțiile de control vor monitoriza strict respectarea ratei oficiale de schimb.

Odată cu intrarea în zona euro, politica monetară a Bulgariei se va alinia deciziilor Băncii Centrale Europene. Ratele dobânzilor vor fi stabilite în funcție de condițiile economice din întreaga zonă euro, iar guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei va participa la ședințele Consiliului guvernatorilor BCE, având drepturi depline.

În ceea ce privește preschimbarea efectivă a banilor, cetățenii vor avea mai multe opțiuni. Până la 30 iunie 2026, bancnotele și monedele în leva vor putea fi schimbate gratuit în euro la băncile comerciale din Bulgaria și la anumite oficii poștale din țara vecină.

După această dată, serviciul va continua cel puțin până la finalul anului 2026, însă pot fi percepute comisioane. La Banca Națională a Bulgariei, schimbul va rămâne gratuit și nelimitat în timp, iar în primele luni ale anului 2026 și alte bănci centrale din zona euro vor oferi posibilitatea conversiei, în anumite limite.