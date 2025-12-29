Țara balcanică, cu 6,5 milioane de locuitori, va deveni cea de-a 21-a țară care va adera la zona euro la 1 ianuarie, iar factorii de decizie de la Bruxelles și Sofia speră că acest pas va stimula economia celei mai sărace națiuni din UE și va consolida traiectoria sa pro-occidentală.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat că „datorită monedei euro”, Bulgaria va avea mai mult comerț, mai multe investiții și mai multe „locuri de muncă de calitate și venituri reale”.

Cu ocazia unei recente vizite la Sofia, comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis, a afirmat că această măsură este esențială într-un moment în care Rusia este în război cu Ucraina, tensiunile geopolitice sunt în creștere, iar incertitudinea economică globală „subliniază importanța unității europene”.

„Majoritatea țărilor europene, inclusiv Bulgaria, sunt mult prea mici pentru a modela singure lumea de astăzi. Ele pot câștiga greutatea necesară doar prin integrarea deplină în structurile politice și economice mai largi ale Uniunii Europene”, a afirmat el.

În ciuda beneficiilor promovate, bulgarii sunt departe de a fi uniți. Un sondaj recent realizat de Ministerul Finanțelor a arătat că, în timp ce 51% dintre cetățeni erau în favoarea aderării la moneda unică, 45% erau împotriva acesteia, notează The Guardian.

Petar Ganev, cercetător principal la Institutul de Economie de Piață, un grup de reflecție cu sediul la Sofia, a declarat că diviziunea privind euro este simptomatică pentru tensiunile politice mai ample.

„Nu este surprinzător. Țara este divizată în aproape toate aspectele imaginabile”, a afirmat Ganev. „Iar după instabilitatea politică, ne-am trezit într-un mediu politic foarte ostil.”

O criză politică de patru ani, marcată de șapte alegeri parlamentare și corupție generalizată, a erodat încrederea în guvern și a contribuit la polarizarea climatului politic. Săptămâna trecută, guvernul fostului prim-ministru Rosen Zhelyazkov a demisionat după mai puțin de un an de mandat, în urma unor proteste masive împotriva corupției desfășurate în întreaga țară.

Deși este puțin probabil ca drama politică să împiedice adoptarea euro, mulți se tem că prețurile vor crește în timpul tranziției. Cu un salariu mediu lunar de aproximativ 1.100 de lire sterline, acest lucru nu este ceva ce mulți bulgari și-ar putea permite.

Comunitățile din zonele rurale și persoanele în vârstă sunt considerate cele mai vulnerabile la inflație și sunt cele mai temătoare în privința tranziției, chiar dacă Bruxelles-ul a declarat că nu există dovezi care să sugereze că inflația va crește.

Plimbându-se de-a lungul Dunării, Nencho și Maya Neshev, pensionari în vârstă de 67 de ani din Vidin, un oraș din nord-vestul Bulgariei, au declarat că sunt îngrijorați de potențiala inflație și de impactul acesteia asupra bugetului familiei.

„Incertitudinea este evidentă și am motive de îngrijorare, deoarece sunt pensionară. Ar trebui să fac provizii? Are sens? Cum se va întâmpla în ianuarie? Este mai bine să economisesc vechea monedă, leva, pe tot parcursul lunii ianuarie? Să continui să folosesc leva, iar în februarie să trec la euro? Există multă incertitudine”, a spus Maya.

Elena Vasileva, 26 de ani, inginer în industria alimentară din Hisarya, un oraș mic situat la 110 km est de Sofia, se teme că, renunțând la lev, introdus pentru prima dată în 1881, Bulgaria își va pierde o parte din identitate.

„Pe banii noștri sunt imprimați unii dintre cei mai străluciți oameni ai țării noastre. Este ca și cum ne-am pierde identitatea. Este păcat”, a spus ea.

Victor Papazov, macroeconomist și consilier al partidului anti-UE Revival, care a militat împotriva aderării la zona euro și este apropiat de partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin, a afirmat că Bulgaria se îndreaptă către o criză similară cu cea din Grecia.

„Orice persoană cu mintea întreagă s-ar opune adoptării euro”, a spus Papazov într-o declarație scrisă amplă. El a adăugat: „Aderarea acum va agrava și accelera situația. În opinia mea, nu există niciun aspect pozitiv serios în adoptarea euro.”

Liderul partidului Revival, Kostadin Kostadinov, a fost criticat la începutul acestui an după ce a afirmat, fără temei, că bulgarii își vor pierde economiile după aderarea la euro din cauza unei rate de schimb diferite.

Întrebat despre presupusa influență a Rusiei asupra opiniei publice cu privire la euro, Dombrovskis a spus că nu este „niciun secret” faptul că Rusia duce un război hibrid împotriva Europei.

„Este vorba despre provocări, acte de sabotaj, încălcări ale spațiului aerian european, amestec în procesele politice din Uniunea Europeană, dar și din alte țări, precum și despre răspândirea dezinformării”, a spus el.

În ciuda protestelor și temerilor legate de aderare, mulți rămân optimiști. Maria Valentinova, 35 de ani, farmacistă din Sofia, a declarat că euro „va fi benefic pentru economia țării pe termen lung”. Ea s-a bucurat că fiul ei de șase ani va crește într-o țară care aparține zonei euro.

Până la 31 ianuarie, bulgarii vor putea plăti atât în leva, cât și în euro, iar după această dată vor fi acceptate numai plățile în euro. Valentinova a spus că are îngrijorări cu privire la această perioadă de tranziție, pe care a descris-o ca fiind „puțin stresantă”, dar a adăugat: „Cred că, în final, va fi un lucru bun”.

Petar Ganev a declarat că este convins că tranziția va fi lină și că, după câteva săptămâni, bulgarii se vor obișnui cu noua monedă.