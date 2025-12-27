Vladimir Putin a declarat că, în situația în care Ucraina nu dorește să rezolve conflictul pe cale pașnică, Moscova va îndeplini toate obiectivele așa-numitei „operațiuni militare speciale” prin forță, potrivit Reuters.

Liderul de la Kremlin a susținut că autoritățile de la Kiev nu se grăbesc să pună capăt conflictului. Declarațiile au fost făcute după o vizită la un centru de comandă al armatei ruse, unde Putin a primit rapoarte de la șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, și de la comandanți ai grupurilor Centru și Est.

Conform informărilor prezentate, forțele ruse ar fi capturat orașul Mîrnohrad din regiunea Donețk și localitatea Huliaipol din regiunea Zaporojie.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului. Volodimir Zelenski a transmis că aceste acțiuni demonstrează faptul că Moscova nu dorește încheierea războiului.

Președintele ucrainean a făcut aceste afirmații înainte de a pleca spre America de Nord, unde a avut o escală în Canada și urmează să se întâlnească duminică, în Florida, cu președintele american Donald Trump, pentru a discuta un posibil plan de pace.

Zelenski a mai precizat că atacul asupra capitalei ucrainene a lăsat peste un milion de familii fără electricitate și reprezintă, în opinia sa, un răspuns direct la eforturile diplomatice depuse de Kiev.

Aflat la Halifax, Zelenski s-a întâlnit cu premierul canadian Mark Carney. Acesta a condamnat atacurile rusești asupra Kievului, pe care le-a descris drept acte de barbarie, și a subliniat că orice acord de pace va necesita o Rusie dispusă să coopereze.

După discuții, Carney a anunțat un nou pachet de sprijin economic pentru Ucraina, în valoare de 2,5 miliarde de dolari canadieni, destinat facilitării accesului Kievului la finanțări internaționale și demarării procesului de reconstrucție.

Premierul canadian a transmis că Ucraina trebuie susținută în această perioadă dificilă și că există mijloacele pentru obținerea unei păci juste și durabile, cu condiția existenței unei voințe reale de cooperare din partea Moscovei.

Președintele ucrainean a declarat că întâlnirea programată cu Donald Trump ar putea fi una foarte importantă și constructivă. El a reiterat că atacurile recente ale Rusiei contrazic orice discurs despre pace și arată că, în prezent, Kremlinul nu urmărește încetarea conflictului.

Discuțiile din Florida sunt așteptate să se concentreze pe perspectivele unui acord care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.