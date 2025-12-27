Ministerul Apărării de la Londra a anunțat că programul va începe cu 150 de participanți, urmând ca, pe termen mediu, schema să fie extinsă la peste 1.000 de persoane. Participanții vor fi instruiți în cadrul forțelor terestre, aeriene și navale, fără ca autoritățile să precizeze, pentru moment, nivelul remunerației.

Ministrul apărării, John Healey, a declarat că programul face parte din efortul guvernului de a reconecta societatea britanică cu forțele armate și de a deschide o nouă etapă în politica de apărare. El a arătat că inițiativa le va oferi tinerilor ocazia de a descoperi competențe și forme de pregătire specifice armatei.

„Este o nouă eră în apărare”, a subliniat ministrul Healey.

La încheierea perioadei de un an, cei înscriși în program vor putea alege dacă doresc să continue o carieră militară sau să părăsească sistemul. Programul este gândit ca o formă de voluntariat extins, în condițiile în care serviciul militar obligatoriu a fost eliminat în Regatul Unit încă din 1960.

Anunțul vine pe fondul unor declarații recente ale șefului Statului Major al armatei britanice, Rick Knighton, care a atras atenția că tot mai multe persoane ar trebui să fie pregătite pentru luptă. El a explicat că riscurile la adresa NATO și a Regatului Unit sunt în creștere, în special din cauza comportamentului Rusiei.

Potrivit acestuia, conducerea de la Moscova și-ar fi exprimat intenția de a provoca și diviza Alianța Nord-Atlantică, deși Rusia neagă că ar avea planuri de atac împotriva NATO.

Knighton a subliniat că obiectivul principal rămâne evitarea războiului, dar a insistat asupra necesității de a întări armata regulată, rezervele și capacitatea industriei de apărare.

Șeful Statului Major a mai arătat că procesul de slăbire a capacităților armatei trebuie să înceteze, iar Marea Britanie ar trebui să își asume un rol de lider în NATO. În acest context, el a evidențiat importanța dezvoltării tehnologiilor militare moderne și a integrării acestora în sistemele de luptă.

Oficialul a transmis că efortul de apărare va implica nu doar militarii, ci și societatea, industria și familiile acestora, subliniind că este necesară o mai bună înțelegere publică a amenințărilor actuale și a costurilor asociate securității naționale.