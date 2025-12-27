Vacanțele axate pe experiențe, natură și wellness au crescut puternic, alături de interesul pentru destinații sustenabile. În paralel, tot mai mulți turiști au folosit instrumente bazate pe inteligență artificială pentru planificarea călătoriilor, de la itinerarii până la rezervări, potrivit Euronews.

Londra a ocupat primul loc în clasamentul Tripadvisor, fiind apreciată pentru diversitatea sa urbană și oferta culturală. Vizitatorii au ales atracții precum Big Ben, Westminster Abbey, Tower of London și British Museum, completate de plimbări în Hyde Park sau pe malurile Tamisei.

Piețele Borough, Camden și Portobello Road, alături de experiențele culinare variate, au contribuit decisiv la popularitatea orașului.

Bali s-a clasat pe locul al doilea, fiind preferată pentru echilibrul dintre natură și experiențe culturale. Călătorii au explorat terasele de orez Tegalalang, templele Tirta Empul și Uluwatu și au urcat pe Mount Batur pentru priveliști spectaculoase.

Plajele din Nusa Dua și Sanur, precum și masajele tradiționale balineze, au fost intens căutate.

Dubai a ocupat poziția a treia, fiind apreciat pentru contrastul dintre modernitate și tradiție. Turiștii au ales experiențe precum urcarea în Burj Khalifa, shoppingul în Dubai Mall și explorarea souk-urilor, dar și safariurile în deșert și activitățile pe plajă.

Oferta gastronomică variată a completat atractivitatea destinației.

Sicilia s-a clasat pe locul patru, fiind apreciată pentru istorie, gastronomie și peisaje spectaculoase. Vizitatorii au explorat vulcanul Etna, orașele baroce Ragusa și Noto, precum și arhitectura din Palermo.

Plajele din Cefalu și bucătăria locală, cu preparate precum arancini și cannoli, au fost elemente-cheie.

Parisul a ocupat locul cinci în top, fiind ales pentru atmosfera sa romantică și patrimoniul cultural. Obiectivele precum Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, Catedrala Notre Dame și croazierele pe Sena au continuat să atragă turiști din întreaga lume.

Gastronomia franceză a completat experiența urbană.

Roma s-a situat pe poziția a șasea, impresionând prin monumente emblematice precum Colosseum, Forumul Roman, Pantheonul și Vaticanul.

Cartierul Trastevere și centrul istoric au fost preferate pentru plimbări, iar bucătăria italiană tradițională a fost un punct forte pentru vizitatori.

Hanoi a intrat în top datorită atmosferei sale relaxate și prețurilor accesibile. Vizitatorii au explorat Old Quarter, lacul Hoan Kiem și pagodele istorice, iar gastronomia de stradă, cu preparate precum pho bo, bun cha și banh mi, a fost un element definitoriu al experienței.

Marrakesh, singurul oraș african din top, s-a clasat pe locul opt, fiind apreciat pentru Medina, piața Jemaa-el-Fnaa, Bahia Palace și Jardin Majorelle.

Excursiile în Munții Atlas și în deșert, alături de gastronomia tradițională marocană, au oferit turiștilor o experiență autentică și memorabilă.