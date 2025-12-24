Compania națională de transport aerian TAROM a anunțat lansarea unei oferte speciale de Anul Nou, valabilă în perioada 24–31 decembrie 2025, destinată pasagerilor care își planifică din timp călătoriile.

Potrivit unui comunicat al operatorului aerian, oferta se aplică biletelor dus-întors pentru zboruri efectuate începând cu 1 februarie 2026, cu tarife ce pornesc de la 79 de euro, pentru o selecție de destinații interne și externe.

Reprezentanții TAROM au precizat că inițiativa vizează încurajarea rezervărilor timpurii și se adresează celor care doresc să își organizeze din timp vacanțele, escapadele urbane sau revederile cu familia și prietenii.

În cadrul ofertei, pasagerii pot alege dintre mai multe destinații operate de companie, de la orașe cu istorie și viață urbană intensă, până la destinații potrivite pentru relaxare sau descoperiri culturale.

„Compania TAROM întâmpină noul an cu o ofertă specială destinată pasagerilor care îşi planifică din timp călătoriile. În perioada 24 – 31 decembrie 2025, TAROM pune la dispoziţie bilete de avion la preţuri începând de la 79 EUR pentru o călătorie dus-întors, pentru o selecţie de destinaţii interne şi externe. Oferta este valabilă pentru călătorii efectuate începând cu 1 februarie 2026, fiind ideală pentru cei care doresc să îşi organizeze din timp vacanţele, escapadele urbane sau revederile cu cei dragi. Pasagerii pot alege dintre numeroase destinaţii operate de TAROM, fiecare cu farmecul său distinct: de la oraşe cu istorie bogată şi bulevarde vibrante, până la destinaţii ideale pentru relaxare sau descoperiri culturale”, potrivit companiei naționale de transport aerian.

Conform informațiilor transmise de TAROM, tarifele promoționale încep de la 79 de euro pentru zboruri interne selectate către Oradea, Suceava, Baia Mare și Satu Mare.

Pentru alte rute interne, precum Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, prețurile pornesc de la 89 de euro, în timp ce pentru anumite destinații externe, tarifele încep de la 129 de euro.

Oferta include mai multe beneficii standard, respectiv bagaj de cală, bagaj de mână de până la 8 kilograme și check-in gratuit, atât online, cât și la aeroport.

Compania a subliniat că începutul de an reprezintă un moment potrivit pentru transformarea planurilor de călătorie în realitate, invitând pasagerii să profite de tarifele speciale și să își rezerve din timp biletele.

Pe lângă această ofertă, TAROM a lansat, în urmă cu câteva zile, un parteneriat cu Ubigi, serviciul global de eSIM al Transatel, menit să îmbunătățească experiența pasagerilor în timpul călătoriilor internaționale.

Potrivit companiei, soluția permite conectarea la internet imediat după sosire, fără a mai fi necesară achiziționarea unei cartele SIM locale sau suportarea unor costuri ridicate de roaming.

Astfel, după finalizarea rezervării, fiecare pasager TAROM primește un eSIM Ubigi, care include 1 GB de date mobile gratuite și o reducere de 30% la prima achiziție a unui plan de date. Accesul la ofertă este disponibil din pagina de confirmare a rezervării, din secțiunea „Rezervarea mea”, precum și la check-in-ul online.

Reprezentanții TAROM au arătat că această inițiativă are ca scop eliminarea unor probleme frecvente întâmpinate la începutul călătoriei, precum lipsa unei conexiuni Wi-Fi fiabile sau costurile neprevăzute.

Totodată, compania a evidențiat că parteneriatul cu Ubigi se înscrie într-un context mai larg, în care operatorii aerieni dezvoltă tot mai multe servicii digitale suplimentare, experiența pasagerilor devenind un element esențial de diferențiere într-o piață tot mai competitivă.