Paul Anghel, director în cadrul ANPC, a transmis într-o postare pe Facebook că, în multe cazuri, turiștii se confruntă cu tarife foarte mari raportate la ceea ce primesc efectiv. El arată că sunt solicitate sume de aproximativ 2.000 de lei pe noapte, în cadrul unor pachete obligatorii de două, trei sau patru nopți, în localități care nu oferă infrastructură turistică adecvată.

Potrivit acestuia, există situații în care destinațiile nu dispun de pârtii funcționale, nu au zăpadă și nu oferă activități pentru turiști. Singurele deplasări posibile sunt, în unele cazuri, între puncte apropiate, iar accesul se face greu, după drumuri de aproximativ 200 de kilometri care pot dura șase sau chiar șapte ore.

În mesajul său, oficialul ANPC susține că experiența oferită nu corespunde cu imaginea promovată. El menționează că mâncarea prezentată drept tradițională este, în unele cazuri, reîncălzită din produse congelate cumpărate din supermarketuri. În acest context, se creează o discrepanță majoră între povestea vândută turiștilor și serviciile livrate efectiv.

Paul Anghel explică faptul că, deși operatorii se declară surprinși de scăderea numărului de turiști, cauza este legată de raportul dezechilibrat dintre prețuri și calitatea experienței. În opinia sa, unele structuri practică tarife de stațiuni premium, dar oferă servicii improvizate, specifice unor soluții de moment.

Directorul ANPC mai arată că, în anumite perioade, turismul ajunge să fie tratat ca o speculă de sezon. Se profită de sărbători, de prognozele meteo favorabile și de lipsa alternativelor, iar prețurile sunt majorate semnificativ. În aceste condiții, turistul ajunge să aleagă greu, fiind atras de imagini bine realizate și de oferte prezentate ca fiind speciale.

El subliniază că aceste practici afectează inclusiv operatorii corecți, care investesc în unități noi, curate, oferă mâncare gătită local și încearcă să construiască experiențe autentice, la prețuri rezonabile. Acești operatori sunt însă mai puțin vizibili, fiind acoperiți de promovarea agresivă a celor care comunică mai intens online.

În finalul mesajului, Paul Anghel transmite că problema majoră nu este lipsa oamenilor care fac lucrurile bine, ci faptul că cei care oferă servicii slabe sunt mai vizibili. El consideră că, atât timp cât bunul-simț și calitatea nu vor deveni mai ușor de identificat decât specula și marketingul înșelător, întrebarea legată de plecarea românilor în vacanțe în străinătate va continua să reapară.