Donald Trump extinde politica de expulzare a migranților. Până la 1.200 de persoane vor fi trimise în Liberia

Statele Unite vor transfera până la 1.200 de cetățeni străini expulzați în Liberia în decurs de un an, în cadrul programului administrației președintelui Donald Trump privind trimiterea migranților ilegali către țări terțe.

Guvernul Liberiei a anunțat marți că țara vest-africană intenționează să accepte până la 1.200 de persoane care vor fi transferate din Statele Unite pe parcursul unui an. Primele 20 de persoane expulzate sunt așteptate să ajungă în Liberia joi, conform AFP.

Potrivit autorităților liberiene, persoanele transferate vor avea libertatea de a părăsi țara în orice moment sau de a solicita azil. Washingtonul nu a reacționat deocamdată la anunțul făcut de guvernul Liberiei, potrivit sursei menționate.

„Liberia intenţionează să accepte până la 1.200 de persoane care vor fi transferate din Statele Unite în decurs de un an”, a declarat guvernul ţării vest-africane într-un comunicat.

Potrivit informațiilor publicate de New York Times, administrația Trump intenționează să îl trimită în Liberia pe Kilmar Abrego Garcia, un imigrant din El Salvador care a devenit unul dintre simbolurile politicii americane de expulzare a migranților.

Abrego Garcia fusese expulzat din greșeală în El Salvador și ulterior returnat în Statele Unite. Posibila sa trimitere în Liberia intervine în contextul extinderii programului american prin care persoane expulzate sunt transferate către țări terțe.

Liberia nu este singura țară africană implicată în acest tip de transferuri. Ghana și Guineea Ecuatorială au devenit, la rândul lor, puncte de tranzit pentru persoane expulzate de autoritățile americane.

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, administrația americană a extins numărul persoanelor eligibile pentru expulzare. Printre acestea se află în special persoane care au beneficiat de protecție legală în timpul administrațiilor precedente, protecție care le-a permis să locuiască și să muncească în Statele Unite deoarece se confruntau cu riscul de persecuție în țările lor de origine.

Guvernul american susține că, în situațiile în care aceste persoane nu pot fi returnate în țările lor de origine, nu există un impediment care să împiedice Statele Unite să le transfere în țări terțe.

Politica a determinat administrația americană să caute state dispuse să primească persoane expulzate din Statele Unite, inclusiv în Africa.

O anchetă AFP a arătat că Statele Unite au propus acorduri în valoare de milioane de dolari și au amenințat cu introducerea unor restricții de viză pentru a determina țări terțe, în special state africane, să accepte persoane expulzate de autoritățile americane.

Persoanele transferate pot proveni din Africa sau de pe alte continente, ceea ce înseamnă că acordurile nu se limitează la cetățeni africani.

În cazul Liberiei, guvernul de la Monrovia a precizat că nu a solicitat și nu a primit nicio compensație și nicio promisiune de recompensă în schimbul acceptării persoanelor expulzate din Statele Unite.

Autoritățile liberiene au anunțat însă că țara va primi sprijin pentru gestionarea programului și pentru consolidarea propriului sistem de migrație. Guvernul Liberiei a descris parteneriatul cu Statele Unite drept un program cu caracter în întregime umanitar.