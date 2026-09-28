Donald Trump se așteaptă la noi negocieri cu Iranul. SUA ar putea relua discuțiile chiar de luni

Președintele american Donald Trump se așteaptă ca negocierile cu Iranul să fie reluate în cursul săptămânii următoare, la numai câteva zile după ce a respins propunerea de armistițiu venită de la Teheran. Potrivit Axios, discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran ar putea începe chiar de luni, prin intermediul mediatorilor din Qatar.

Trump susține că Iranul vrea să ajungă la o înțelegere, dar consideră că termenii propuși nu mai sunt suficienți pentru Statele Unite.

Președintele SUA a declarat duminică pentru Axios că se așteaptă la o nouă rundă de negocieri cu Iranul.

„Ei vor să încheie un acord, dar nu este acordul pe care vreau eu să-l închei”, a declarat Donald Trump.

Liderul american a susținut că oferta Teheranului ar fi putut fi acceptabilă în trecut, dar nu mai corespunde actualelor cerințe ale Washingtonului.

„Este ceea ce am fi putut accepta acum un an”, a adăugat acesta.

Iranul anunțase vineri că a prezentat Statelor Unite o propunere care prevedea redeschiderea Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile de la acceptarea acordului.

Donald Trump a respins însă oferta sâmbătă. Președintele american a afirmat atunci că liderii iranieni doresc o înțelegere deoarece „sunt pe cale să piardă lamentabil”. Duminică, Trump și-a continuat criticile la adresa poziției Teheranului.

„Ei au supraestimat cărțile pe care le au în mâini”, a afirmat președintele american.

Potrivit Axios, care citează surse apropiate dosarului, o nouă rundă de discuții indirecte între Washington și Teheran ar putea avea loc începând de luni. Negocierile ar urma să se desfășoare cu ajutorul mediatorilor din Qatar.

Posibila reluare a dialogului vine la câteva zile după alte contacte indirecte dintre cele două părți. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au purtat discuții indirecte cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Declarațiile lui Trump indică astfel că respingerea ultimei propuneri iraniene nu a închis posibilitatea continuării negocierilor.

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre principalele mize ale conflictului. Donald Trump a afirmat că armata americană a permis trecerea a „peste 20 de milioane de barili” de hidrocarburi prin strâmtoare în cursul weekendului.

Potrivit președintelui american, aceasta reprezintă cea mai mare cantitate înregistrată de la începutul războiului.

Înaintea conflictului, aproximativ o cincime din hidrocarburile mondiale tranzitau această rută maritimă.

Strâmtoarea se află în centrul confruntării declanșate la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au început bombardamente asupra Iranului. De atunci, Republica Islamică revendică controlul asupra strâmtorii, iar Washingtonul a răspuns printr-o blocadă asupra porturilor iraniene.

În pofida perspectivei reluării negocierilor, Donald Trump nu a exclus posibilitatea unor noi lovituri americane asupra Iranului.

Întrebat dacă intenționează să reia atacurile, președintele SUA a răspuns: „Încă mă gândesc la asta”.

Potrivit Wall Street Journal, liderul american intenționează să reia loviturile asupra Iranului după alegerile legislative de la mijlocul mandatului, programate pentru 3 noiembrie.

Informația apare în contextul în care, potrivit sursei citate, Trump se confruntă cu o creștere a nemulțumirii față de războiul din Orientul Mijlociu, conflict care a determinat o creștere puternică a prețurilor la carburanți.