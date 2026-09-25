Donald Trump a luat decizia finală: Ucraina va putea produce rachete Patriot

Decizia anunțată vineri, 25 septembrie, la New York, schimbă planurile Ucrainei pentru apărarea antiaeriană. Donald Trump a aprobat acordarea licențelor pentru producerea locală de rachete Patriot, în contextul în care Ucraina se confruntă cu atacuri ruse intensificate și cu scăderea rapidă a stocurilor de interceptoare.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 25 septembrie, că omologul său american, Donald Trump, a luat „decizia finală” de a acorda Ucrainei licențe pentru producerea de rachete interceptoare Patriot, de care Kievul are nevoie pentru a face față atacurilor ruse.

Zelenski a precizat, în cadrul unei întâlniri cu presa, că Trump i-a confirmat decizia în timpul ultimei lor întrevederi, desfășurate la New York în această săptămână. Potrivit președintelui ucrainean, Ucraina va putea produce local rachetele Patriot în baza licențelor acordate de Statele Unite.

„În timpul ultimei noastre întâlniri, preşedintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licenţe pentru producerea rachetelor Patriot”, a spus Zelenski.

În ultimele luni, Ucraina și Rusia și-au intensificat atacurile cu rachete și drone, iar apărarea împotriva rachetelor balistice a devenit o prioritate pentru Kiev.

În luna iulie, de exemplu, Ucraina și alte nouă capitale europene au anunțat formarea unei coaliții pentru apărare antiaeriană. Inițiativa prevede dezvoltarea în comun a unui nou sistem de rachete antibalistice, considerat o alternativă mai ieftină la sistemul american Patriot.

Ucraina a înregistrat pierderi umane tot mai mari în războiul cu Rusia, pe fondul reducerii stocurilor de rachete interceptoare. Zelenski a estimat că numărul rachetelor destinate sistemelor antiaeriene Patriot va ajunge anul acesta la 264, față de 675 în 2023 și 364 în 2025.

Statele Unite ale Americii, țara în care sunt produse aceste rachete antibalistice, întâmpină dificultăți în suplimentarea livrărilor, întrucât și-au diminuat semnificativ propriile rezerve în urma consumului masiv de muniție în războiul cu Iranul.