ArcelorMittal oprește producția la cea mai mare oțelărie din Ucraina. Combinatul de la Krivoi Rog, lovit de rachete

ArcelorMittal a oprit activitatea la combinatul siderurgic din Krivoi Rog, Ucraina, după atacurile cu rachete din 21 septembrie, care au provocat victime și pagube importante. Decizia vizează protejarea infrastructurii și vine după ani de pierderi.

Grupul siderurgic ArcelorMittal a anunțat că a oprit activitatea la complexul său siderurgic din Krivoi Rog, Ucraina, care a continuat până acum să funcționeze în pofida războiului declanșat de Rusia.

Combinatul de la Krivoi Rog, cea mai mare oțelărie din Ucraina, este amplasat în apropierea orașului natal al președintelui Volodimir Zelenski. Unitatea a fost vizată de patru atacuri cu rachete pe 21 septembrie. În urma atacurilor, cinci persoane au fost ucise, iar 17 angajați au fost răniți. Unul dintre aceștia se află în continuare în stare critică. Atacurile au provocat, de asemenea, daune semnificative instalațiilor de producție.

Mauro Longobardo, șeful subsidiarei ucrainene a ArcelorMittal, a precizat că grupul se va concentra pe conservarea infrastructurii, astfel încât, după revenirea păcii, să existe în continuare posibilitatea reluării producției.

Până în prezent, complexul industrial de la Krivoi Rog, care include oțelării și mine de minereu de fier, a continuat să funcționeze, chiar dacă la un nivel redus, în pofida conflictului. În 2025, operațiunile miniere au funcționat la 73% din capacitate, în timp ce producția de oțel a ajuns la 35% din capacitate.

În aceste condiții, combinatul a produs 1,7 milioane de tone de bare din oțel, față de aproximativ cinci milioane de tone, cât produce în mod normal.

Maxime Kogge, analist la Oddo BHF, estimează că producția de la Krivoi Rog reprezintă aproximativ 3% din producția totală a grupului ArcelorMittal. În consecință, impactul opririi combinatului asupra pieței mondiale a oțelului ar urma să fie limitat.

Totuși, Kogge consideră că oprirea producției ar putea pune o presiune suplimentară asupra pieței europene. Potrivit analistului, ArcelorMittal Ucraina a exportat cea mai mare parte a producției sale către această piață.

Pe de altă parte, Kogge a arătat că închiderea combinatului de la Krivoi Rog va opri pierderile de numerar generate de operațiunile din Ucraina. ArcelorMittal a alocat peste 700 de milioane de dolari pentru susținerea activităților sale din această țară, care au fost neprofitabile de la începutul războiului.

În special, compania a continuat să plătească salariile celor aproximativ 17.500 de angajați ai combinatului de la Krivoi Rog, evitând concedierile, în ciuda nivelului de activitate mai redus decât în mod obișnuit.

Până la începutul lunii martie, combinatul de la Krivoi Rog nu suferise pagube grave. Ulterior, Rusia și-a intensificat atacurile asupra sectoarelor economice importante din Ucraina, inclusiv asupra industriei cerealelor și metalurgiei, precum și asupra lanțurilor de aprovizionare.