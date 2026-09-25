Bursa de la București a revenit vineri pe creștere. Indicele BET a avansat cu 1,3%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ultima ședință de tranzacționare a săptămânii pe creștere, după scăderile din ședința precedentă. Principalul indice, BET, a câștigat 1,30%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 82,65 milioane de lei.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a închis ședința la 31.720,62 puncte, după o apreciere de 1,30%. Creșteri au fost înregistrate și de ceilalți indici importanți ai Bursei de la București.

BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni, a avansat cu 1,27%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, a crescut cu 1,23%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a câștigat 1,16%, iar BET-FI s-a apreciat cu 0,17%.

O evoluție mai puternică a avut BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, care a închis ședința cu un avans de 1,67%. Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a crescut cu 1,59%.

Rulajul total al ședinței s-a ridicat la 82,65 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 15,68 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, OMV Petrom a atras cea mai mare valoare a tranzacțiilor. Acțiunile companiei au generat schimburi de 12,46 milioane de lei. Pe poziția următoare s-a situat Banca Transilvania, cu tranzacții în valoare de 10,58 milioane de lei, iar acțiunile Romgaz au generat un rulaj de aproape 7,65 milioane de lei.

Cele trei companii au fost astfel cele mai lichide titluri ale ședinței de vineri.

Cele mai mari creșteri ale zilei au fost înregistrate de acțiunile Green Tech International, care s-au apreciat cu 12,82%. Titlurile Conted au urcat cu 9,09%, iar Electromagnetica a înregistrat un avans de 5,93%.

La polul opus, Novere Capital a avut cea mai importantă scădere dintre titlurile menționate, de 3,94%. Acțiunile Socep au pierdut 2,07%, iar Patria Bank a închis cu un declin de 1,79%.

Tendința pozitivă era vizibilă încă după prima oră de tranzacționare. La acel moment, rulajul ajunsese la 16,74 milioane de lei, echivalentul a 3,17 milioane de euro.

BET avansa cu 0,99%, iar BET-Plus era în creștere cu 0,94%. BET-XT câștiga 0,91%, în timp ce BET-BK urca cu 0,86%.

Sectorul energetic avea deja una dintre cele mai bune evoluții, BET-NG fiind în creștere cu 1,10%. Până la finalul ședinței, avansul indicelui s-a accelerat la 1,67%.

BET AeRO a avut o evoluție similară. După un plus de numai 0,27% în prima parte a zilei, indicele a încheiat ședința cu o apreciere de 1,59%.