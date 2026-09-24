Bursa de la București a închis pe roșu. Tranzacțiile au ajuns la 150 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi cu scăderi pe toți indicii, după un debut în care pierderile au fost și mai accentuate. Indicele principal BET a coborât cu 1,16%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 150 de milioane de lei, echivalentul a 28,43 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ziua la 31.314,93 puncte, în scădere cu 1,16%.

Pierderile au fost mai mari în prima parte a ședinței. După aproximativ 45 de minute de tranzacționare, BET cobora cu 2,17%.

O evoluție asemănătoare a fost înregistrată și de BET-Plus, indicele celor mai lichide 43 de acțiuni. Acesta a închis cu un declin de 1,18%, după ce la începutul zilei pierdea 2,14%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de titluri, a scăzut cu 1,12%. La debutul ședinței, declinul său ajunsese la 2,01%.

BET-NG, indicele care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a terminat ședința cu o depreciere de 1,33%. Și în acest caz, scăderea era mai puternică în prima parte a zilei, când ajungea la 2,19%.

BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a pierdut 1,40%, iar BET-FI s-a depreciat cu 0,68%. Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a încheiat ziua cu un declin de 0,93%.

Astfel, deși toți indicii au rămas pe minus la finalul ședinței, o parte dintre pierderile înregistrate în primele minute de tranzacționare au fost recuperate până la închidere.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București s-a ridicat la 150 de milioane de lei, respectiv 28,43 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții în valoare de 25,47 milioane de lei. Pe poziția următoare s-au situat titlurile Electrica, cu un rulaj de 22,44 milioane de lei, în timp ce acțiunile Romgaz au generat schimburi de aproape 22 de milioane de lei.

La începutul ședinței, după primele 45 de minute, rulajul total se situa la 22,83 milioane de lei, echivalentul a 4,32 milioane de euro.

În ciuda scăderilor înregistrate la nivelul indicilor, unele acțiuni au încheiat ședința cu avansuri importante. Cea mai bună evoluție a fost consemnată de Prebet, ale cărei acțiuni au crescut cu 10,82%. Condmag a avansat cu 4,26%, iar titlurile Bermas au câștigat 4%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Green Tech International, care au pierdut 12,03%. Titlurile Cris-Tim Family Holding au coborât cu 8,98%, iar Aquila Part Prod Com a înregistrat un declin de 7,16%.