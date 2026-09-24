Autostrada Brașov–Făgăraș intră în linie dreaptă! Când ar putea începe lucrările?

Guvernul face un pas important pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, proiect blocat ani la rând în proceduri. Autoritățile române pregătesc aprobarea investiției și lansarea licitației pentru lucrări, cu obiectivul ca șantierul să înceapă în 2027.

Guvernul urmează să aprobe joi, 24 septembrie 2026, proiectul Autostrăzii Brașov–Făgăraș, după mai bine de cinci ani de la semnarea contractului pentru completarea Studiului de Fezabilitate. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat că următorul pas este lansarea licitației pentru lucrările de construcție.

Autostrada Brașov–Făgăraș va avea o lungime de 49,3 kilometri și va asigura legătura dintre Brașov și Făgăraș. De aici, coridorul de mare viteză către Sibiu și mai departe spre vestul României și Europa este deja în construcție, potrivit oficialului.

Pe traseul autostrăzii sunt prevăzute trei noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, precum și 49 de poduri, pasaje și viaducte.

Proiectul include și trei galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu o lungime totală de aproximativ 800 de metri. Acestea vor avea inclusiv rol de ecoducte. Vor fi construite un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.

Horațiu Cosma a precizat că proiectul a avut parte de întârzieri considerabile. Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021, iar studiul trebuia finalizat în 22 de luni. În realitate, proiectul a avut nevoie de peste cinci ani pentru a ajunge în etapa actuală.

Secretarul de stat a arătat că întârzierea este prea mare pentru un proiect de această importanță și a precizat că astfel de întârzieri nu trebuie repetate în etapele următoare.

Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie, iar ulterior au fost accelerate procedurile de avizare care țin de Ministerul Transporturilor. Aprobarea proiectului la nivel guvernamental reprezintă, potrivit lui Horațiu Cosma, etapa decisivă înaintea lansării licitației pentru lucrări.

Ministerul Transporturilor urmărește ca licitația să fie lansată cât mai rapid, astfel încât lucrările la Autostrada Brașov–Făgăraș să poată începe în anul 2027.

Oficialul a transmis că proiectul trebuie să treacă de la etapa de planificare la cea de construcție, după anii de întârzieri acumulați.