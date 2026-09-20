Negocierile pentru noul Guvern intră în linie dreaptă. Când ar putea avea loc votul de învestitură

PNL, USR și UDMR lucrează la forma actualizată a programului de guvernare, iar următorul pas îl reprezintă discuțiile cu grupurile parlamentare. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, afirmă că programul și lista viitorului cabinet ar urma să ajungă în Parlament până la sfârșitul săptămânii viitoare. Votul de învestitură ar putea fi programat în ultimele zile ale lunii septembrie.

Echipele desemnate de PNL, USR și UDMR au lucrat în weekend la actualizarea programului pe baza căruia ar urma să funcționeze viitorul Executiv. Potrivit lui Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, premierul desemnat participă la elaborarea documentului împreună cu experții formațiunilor implicate în negocieri.

După centralizarea propunerilor, urmează discuțiile politice. Primele consultări vor avea loc cu grupurile parlamentare ale celor trei partide, după care premierul desemnat ar urma să discute și cu reprezentanții celorlalte formațiuni.

„În această seară sper să reușim să centralizăm mare parte dintre aceste lucruri, iar zilele următoare vor începe discuțiile atât cu grupurile parlamentare ale PNL, USR, UDMR, acestea fiind primele grupuri pe care premierul desemnat le va aborda pentru a discuta pe programul de guvernare, iar ulterior se va discuta și cu celelalte grupuri parlamentare”, a declarat Ionel Bogdan pentru Antena 3 CNN.

Liberalii urmăresc ca procedurile pentru instalarea noului Executiv să avanseze rapid. Obiectivul anunțat este ca până la finalul săptămânii viitoare să fie depuse în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

„Este important ca tot procesul să dureze cât mai puțin și să avem investit un guvern cât mai repede”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

În ceea ce privește momentul votului din Parlament, Ionel Bogdan a indicat drept variante zilele de 28, 29 sau 30 septembrie.

Una dintre necunoscutele negocierilor rămâne numărul de voturi pe care viitorul cabinet se va putea baza în Parlament. Potrivit lui Ionel Bogdan, susținerea existentă în acest moment reprezintă doar punctul de plecare, iar discuțiile cu celelalte grupuri parlamentare vor conta pentru rezultatul votului de învestitură.

În cazul PSD, reprezentantul PNL spune că se așteaptă ca social-democrații să analizeze mai întâi programul și să poarte o discuție cu premierul desemnat.

„Așteptarea mea este ca PSD să aștepte să studieze programul de guvernare, să aștepte discuția cu premierul desemnat și după să ia o decizie în cunoștință de cauză”, a declarat acesta.

Liberalii invocă și o serie de decizii care ar trebui luate după instalarea unui guvern cu puteri depline. Printre acestea se află rectificarea bugetară și asigurarea resurselor necesare pentru sănătate și educație.

„Situația pe care o avem este, în continuare, una complicată și pe care trebuie să o depășim. Avem nevoie de rectificare de buget, este nevoie de a asigura finanțări în sănătate, educație și lucrurile acestea sunt importante pentru perioada care urmează”, a spus Ionel Bogdan.

Purtătorul de cuvânt al PNL a făcut referire și la evaluările agențiilor de rating, în contextul argumentelor sale pentru instalarea cât mai rapidă a unui Executiv cu puteri depline.

O eventuală înțelegere cu PSD va depinde de poziția pe care social-democrații o vor adopta după consultările cu premierul desemnat, potrivit reprezentantului PNL.

Ionel Bogdan a amintit că liberalii au avansat încă din luna iunie varianta alternanței la conducerea Guvernului. O altă posibilitate indicată de acesta este obținerea voturilor parlamentarilor care decid să susțină instalarea cabinetului.

„Suntem hotărâți să mergem până la votul în Parlament, indiferent de opiniile pe care le vor avea un grup politic sau altul”, a declarat reprezentantul PNL.

Negocierile nu au ajuns deocamdată la forma politică a viitorului Executiv și la distribuirea portofoliilor ministeriale, potrivit declarațiilor făcute de Ionel Bogdan.

„Nu am discutat pe structura guvernului, pe structura componenței politice a viitorului guvern. Aceste lucruri se vor discuta în zilele care urmează”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL.

În perioada următoare, negocierile urmează astfel să se concentreze pe definitivarea programului de guvernare, consultările cu grupurile parlamentare și stabilirea structurii cabinetului care va fi prezentat Parlamentului pentru vot.