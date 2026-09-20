Reciclarea lemnului, blocată de costuri și lipsa infrastructurii. 47% dintre companii încă aruncă deșeurile

Opt din zece companii care generează deșeuri lemnoase consideră importantă reciclarea sau valorificarea acestora, însă costurile de transport și lipsa infrastructurii specializate continuă să reprezinte obstacole importante. Aproape jumătate dintre firmele participante la un studiu spun că o parte dintre deșeurile de lemn sunt în continuare eliminate, în loc să fie reciclate.

Datele provin dintr-un studiu realizat de Ecoteca și IZI Data și prezentat în cadrul unui eveniment organizat la centrul Timberpak din Arad.

Rezultatele arată că interesul companiilor pentru reciclarea lemnului este ridicat, însă accesul efectiv la servicii specializate rămâne limitat. Mai mult de jumătate dintre respondenți și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu operatori care colectează și reciclează lemnul, însă numai o parte beneficiază în prezent de astfel de servicii.

Conform studiului, 60% dintre respondenți indică drept principala problemă costurile ridicate de transport și eliminare a deșeurilor.

În același timp, 47% spun că aruncă și nu reciclează deșeurile lemnoase, în timp ce numai 35% indică reciclarea prin intermediul unei entități specializate.

Datele mai arată că 80% dintre companii consideră reciclarea sau valorificarea importantă, iar 53% sunt interesate să colaboreze cu o firmă specializată în colectare. Doar 16% dintre respondenți spun însă că lucrează deja cu o asemenea companie.

Pentru 61% dintre firme, costurile mai mici ar reprezenta principalul argument pentru valorificarea lemnului uzat.

Alina Chifan, Director Comercial EGGER, susține că problema nu mai este legată în primul rând de conștientizarea importanței reciclării, ci de infrastructură și de costurile implicate.

„Studiul confirmă un lucru pe care îl observăm de mai mulți ani: reciclarea nu mai este o problemă de conștientizare. Companiile înțeleg importanța valorificării deșeurilor și își doresc să facă acest lucru. Provocarea apare atunci când nu există infrastructura potrivită sau când costurile logistice fac procesul dificil. De aceea continuăm să investim în dezvoltarea rețelei Timberpak și în soluții care fac reciclarea mai accesibilă și mai eficientă”, a declarat Alina Chifan, Director Comercial EGGER.

Centrul din Arad face parte dintr-o rețea de colectare a deșeurilor de lemn care mai cuprinde centre regionale în Cernica, Chitila, Brașov și Cluj-Napoca.

Deșeurile provenite din paleți, ambalaje, mobilier uzat, resturi de producție și alte surse sunt colectate, sortate și pregătite pentru a fi utilizate din nou. Materialul este transportat la fabrica din Rădăuți și reintegrat în procesul de producție a plăcilor de PAL.

Potrivit datelor companiei, în prezent, 25% din lemnul utilizat pentru producția plăcilor de PAL provine din deșeuri de lemn.

Investițiile realizate de companie în infrastructura de reciclare din România depășesc 20 de milioane de euro. La finalul anului 2025, rețeaua de colectare depășise pragul de un milion de tone de deșeuri din lemn colectate și valorificate.

Materialele care pot fi reciclate sunt reintroduse în producție, iar cele care nu mai pot fi folosite în acest proces din motive de calitate sunt valorificate energetic într-o centrală pe biomasă.