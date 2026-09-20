Superstiții și tradiții populare de Luna Recoltei: Ce NU ai voie să faci în noaptea de 26 septembrie

Pe 26 septembrie va fi o noapte încărcată de superstiții. Iată ce trebuie făcut pentru a atrage belșugul și sănătatea în casa ta și ce este interzis, potrivit unor credințe populare, de Luna Recoltei.

Pe 26 septembrie va fi Luna Recoltei, iar noaptea care îi poartă numele este asociată cu numeroase ritualuri și interdicții. De la apa lăsată la lumina Lunii până la monede de argint îngropate la rădăcina pomilor, tradițiile strămoșești atribuie acestei nopți puteri speciale.

Una dintre superstiții spune că un vas cu apă curată trebuie pus pe pervaz, astfel încât să fie lăsat la lumina roșiatică a Lunii. Apa ar căpăta astfel puteri vindecătoare, însă ar trebui băută înainte de primul rază de soare. În caz contrar, se spune că umbrele nopții ar rămâne blocate în apă și ar aduce coșmaruri.

O altă superstiție recomandă arderea cojilor de nucă și a măceșelor pe jeratic. Fumul lor acrișor ar avea rolul de a alunga duhurile foametei și ar garanta, potrivit credinței, cămara plină până la primăvară.

Tot în această noapte, oamenii ar trebui să îngroape o monedă de argint la rădăcina unui pom roditor. Se spune că, în Noaptea Lunii Recoltei, pământul este deosebit de avid, iar acest dar ar atrage dublarea agoniselii înainte de venirea iernii.

Frunzele uscate de stejar ar trebui puse sub pernă deoarece se spune că Luna va arăta în vis fie chipul celui care îți dorește răul.

Una dintre superstiții spune că hainele nu trebuie lăsate la uscat afară. Hainele îmbibate cu lumina Lunii Recoltei ar aduce boală, stare de strangulare în somn și ghinion celui care le îmbracă. De asemenea, nu ar trebui folosit un cuțit bine ascuțit la miezul nopții. Potrivit credinței, orice tăietură făcută la mâini în această noapte nu s-ar vindeca până la echinocțiul de primăvară.

Și ziua de după Luna Recoltei, 27 septembrie, are propriile superstiții. În zori, oamenii ar trebui să se spele pe față cu roua adunată de pe frunze. Se spune că roua de după Luna Recoltei curăță deochiul și blestemele vechi.

O altă tradiție recomandă legarea ultimului mănunchi de grâu sau de plante uscate cu ață roșie. Atârnat deasupra ușii de la intrare, mănunchiul ar absorbi invidia și dușmăniile aduse de toamnă.

În schimb, până la amiază, oamenii ar trebui să evite să privească în oglinzi. Potrivit superstiției, oglinda pot păstra reflexia creaturilor nevăzute care au trecut prin casă în timpul nopții.

Nici vasele murdare sau resturile de mâncare nu ar trebui lăsate pe masă. Credința spune că mâncarea rămasă la vedere atrage deochiul și duhurile flămânde care nu au apucat să se retragă la răsărit.