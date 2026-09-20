TOP 5 ceaiuri care pot ameliora simptomele de răceală și gripă. Ceaiul care poate calma tusea și nasul înfundat

Sezonul rece vine la pachet cu nas înfundat, tuse, strănut și febră, iar un remediu simplu poate ajuta la calmarea acestor neplăceri. Ceaiurile din plante, însă, pot ameliora simptomele răcelii și gripei. Iată care sunt cele mai potrivite cinci variante și ce beneficii poate avea fiecare.

Sezonul rece este abia la început, însă virusurile de răceală și gripă și-au făcut deja simțită prezența. Nasul înfundat, strănutul, tusea și febra pot afecta activitățile de zi cu zi, iar un ceai cald și relaxant poate contribui la ameliorarea simptomelor.

Răceala și gripa sunt tot mai prezente în sezonul rece, iar simptomele specifice pot fi dificil de suportat. Ceaiurile din plante pot fi de ajutor pentru calmarea unora dintre aceste manifestări.

Unul dintre cele mai bune ceaiuri pentru răceală și gripă este ceaiul de ghimbir. Acesta are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante și poate calma tusea.

Ceaiul de ghimbir poate reduce congestia nazală, facilitând astfel respirația.

Ceaiul de mentă se numără, la rândul său, printre băuturile care pot ajuta la ameliorarea simptomelor de răceală și gripă. Datorită mentolului pe care îl conține, acesta poate calma gâtul iritat și poate reduce tusea.

În același timp, ceaiul de mentă ajută la deschiderea căilor respiratorii și poate reduce congestia nazală.

Ceaiul de tei este recunoscut pentru proprietățile sale calmante și relaxante. Acesta poate ajuta la inducerea somnului, aspect considerat esențial pentru recuperarea organismului în perioada în care acesta se confruntă cu simptomele de răceală sau gripă.

Ceaiul de echinaceea poate stimula sistemul imunitar și îl poate ajuta să lupte mai ușor cu virusurile de răceală și gripă.

Pentru un efect cât mai bun, ceaiul de echinaceea trebuie consumat imediat după debutul simptomelor.

Ceaiul de mușețel are efecte benefice datorită proprietăților sale antiinflamatorii. Acesta poate calma gâtul iritat și poate contribui la reducerea febrei.

Atenție! În cazul în care simptomele de răceală sau gripă nu trec după câteva zile de la administrarea ceaiurilor, este recomandat să cereți sfatul medicului pentru un tratament adecvat problemei medicale.